The Intercept узнал, что ГРУ стояло за кибератаками на избиркомы США

Главное управление (бывшее Главное разведывательное управление - Ред.) Генштаба ВС России осуществило кибератаки на минимум одного поставщика программного обеспечения, использовавшегося в США при проведении выборов президента в ноябре 2016 года. Это следует из засекреченного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США, попавшего в распоряжение разоблачительного сайта The Intercept. Документ, датированный 5 мая, был предоставлен ему на условиях анонимности и прошел процесс верификации независимым экспертом.

Кроме того, российской орган внешней разведки отправил свыше 100 электронных писем членам региональных американских избиркомов, применив в ходе рассылки технологию фишинга, утверждает интернет-сайт.

Как следует из доклада, "операция по кибершпионажу" была проведена ГРУ "в августе 2016 года" и преследовала цель установить, какое программное обеспечение и оборудование предполагалось использовать в ходе выборов. Участники этой операции, "вероятно, использовали данные, полученные в ее ходе, чтобы запустить кампанию", замаскированную под регистрацию избирателей, однако в действительности представлявшую из себя фишинг-атаку на местные правительственные организации, отмечает The Intercept.

АНБ не уточняет, в какой мере действия хакеров ГРУ могли повлиять на исход голосования в США.

Возможный информатор задержан

Как сообщает Би-Би-си, в США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер.

25-летняя Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

Обвинения были предъявлены вскоре после того, как портал Intercept опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля.