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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индия вывела на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19 при помощи ракеты повышенной грузоподъемности

10:29 06.06.2017 |

Мир

 

Индийская 640-тонная ракета-носитель повышенной грузоподъемности GSLV Mk-III успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19, стартовав с космического центра им. Сатиша Дхавана, сообщает в понедельник издание "India Today".

"Это исторический день. Запуск ракеты GSLV Mk-III и GSAT-19 был успешным", - сказал глава индийской организации космических исследований Киран Кумар.

Издание отмечает, что новая 640-тонная ракета GSLV Mk-III - одна из самых тяжелых в мире в настоящее время. Ее вес равен весу пяти полностью загруженных самолетов Boeing или 200 взрослых слонов. Предполагается, что ракеты данного типа будут использоваться для доставки на орбиту наиболее тяжелых спутников.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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