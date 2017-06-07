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Индия вывела на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19 при помощи ракеты повышенной грузоподъемности
10:29 06.06.2017 |
Индийская 640-тонная ракета-носитель повышенной грузоподъемности GSLV Mk-III успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник GSAT-19, стартовав с космического центра им. Сатиша Дхавана, сообщает в понедельник издание "India Today".
"Это исторический день. Запуск ракеты GSLV Mk-III и GSAT-19 был успешным", - сказал глава индийской организации космических исследований Киран Кумар.
Издание отмечает, что новая 640-тонная ракета GSLV Mk-III - одна из самых тяжелых в мире в настоящее время. Ее вес равен весу пяти полностью загруженных самолетов Boeing или 200 взрослых слонов. Предполагается, что ракеты данного типа будут использоваться для доставки на орбиту наиболее тяжелых спутников.
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