Верховный суд США установил срок давности в 5 лет для изъятия SEC незаконных доходов

Верховный суд США в понедельник ввел новые жесткие ограничения по изъятию незаконно полученных доходов, которое Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) широко использует для наказания за различные финансовые и иные преступления, сообщает агентство Bloomberg.

Все девять судей высшей инстанции единогласно постановили, что SEC должна следовать сроку давности в пять лет. В нижестоящих инстанциях мнения по этому вопросу разошлись.

В 2016 году изъятие незаконно полученных доходов принесло SEC почти $3 млрд - вдвое больше, чем другие виды штрафных санкций.

Как отмечает Financial Times, решение Верховного суда стало большой победой для компаний Уолл-стрит, боровшихся за ограничение ряда полномочий SEC.

Прецедентным стало разбирательство по делу Чарльза Кокеша, который обвинялся в незаконном присвоении денежных средств четырех инвестиционных компаний с 1995 года. SEC направила иск в суд в 2009 году. По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции наложил на Р.Кокеша штраф в размере $2,4 млн и потребовал возврата всех незаконно полученных $34,9 млн.

Нарушитель подал (и проиграл) апелляцию, утверждая, что SEC имеет право лишь на $5 млн незаконных доходов - именно такую сумму он получил за пять лет до 2009 года, на которые распространяется стандартный срок давности для таких преступлений. При этом в законе не было прямого упоминания изъятия незаконно полученных доходов, говорилось лишь об "исполнении решений о взыскании любого гражданского штрафа, пени или об изъятии имущества".

Министерство юстиции США утверждало, что изъятие незаконных доходов в пользу государства отличается от этих видов санкций, поскольку не является наказанием, а используется, чтобы убедиться, что нарушитель не получил выгоды от своих действий.

Верховный суд, однако, признал, что изъятие незаконных доходов "имеет все признаки наказания".

