Европейские компании жалуются на сложности ведения бизнеса в Китае - опрос

Большинство европейских компаний, работающих в Китае, отметили улучшение продаж в 2016 году, но при этом жаловались на все возрастающие трудности и различные препятствия для ведения бизнеса в этой стране в рамках опроса, проведенного по заказу Торговой палаты ЕС в КНР.

Более 50% из 570 респондентов отметили рост выручки в Китае в прошлом году по сравнению с 2015 годом, особенно в сфере информационных технологий, станко- и автомобилестроении, производстве косметики, розничной торговле. Для некоторых компаний повышение EBIT составило от 70% до 100%.

В предыдущие годы результаты были намного слабее, и участники опроса не уверены, что их успех будет стабильным, пишет MarketWatch. Они склонны объяснять быстрый рост выручки краткосрочными стимулирующими программами, которые Пекин запустил в начале 2016 года, а не структурными изменениями.

"Нам нужны равные условия игры. Правила не становятся проще, и их не применяют беспристрастным образом", - заявил председатель Торговой палаты ЕС в Китае Матс Харборн.

Среди основных препятствий компании называли чрезмерное регулирование, расплывчатые формулировки законов, применение норм по усмотрению регулятора и "драконовский контроль интернета". Для почти 50% опрошенных условия работы в Китае в 2016 году были более трудными, чем годом ранее.

