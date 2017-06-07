Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 06:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Европейские компании жалуются на сложности ведения бизнеса в Китае - опрос
09:04 06.06.2017 |
Большинство европейских компаний, работающих в Китае, отметили улучшение продаж в 2016 году, но при этом жаловались на все возрастающие трудности и различные препятствия для ведения бизнеса в этой стране в рамках опроса, проведенного по заказу Торговой палаты ЕС в КНР.
Более 50% из 570 респондентов отметили рост выручки в Китае в прошлом году по сравнению с 2015 годом, особенно в сфере информационных технологий, станко- и автомобилестроении, производстве косметики, розничной торговле. Для некоторых компаний повышение EBIT составило от 70% до 100%.
В предыдущие годы результаты были намного слабее, и участники опроса не уверены, что их успех будет стабильным, пишет MarketWatch. Они склонны объяснять быстрый рост выручки краткосрочными стимулирующими программами, которые Пекин запустил в начале 2016 года, а не структурными изменениями.
"Нам нужны равные условия игры. Правила не становятся проще, и их не применяют беспристрастным образом", - заявил председатель Торговой палаты ЕС в Китае Матс Харборн.
Среди основных препятствий компании называли чрезмерное регулирование, расплывчатые формулировки законов, применение норм по усмотрению регулятора и "драконовский контроль интернета". Для почти 50% опрошенных условия работы в Китае в 2016 году были более трудными, чем годом ранее.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Курс валюты Катара опустился до самой низкой отметки за последние восемь лет
|Брексит уменьшил популярность недвижимости Лондона среди европейцев
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
|Венесуэла пытается перепродать бонды на $5 млрд с большим дисконтом
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0