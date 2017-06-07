Почему Китай намерен развивать атомную энергетику

В то время как США выходят из Парижского соглашения по климату, Китай поступает с точностью до наоборот. 1 июня - в день, когда президент США Дональд Трамп объявил о своем решении, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находился с визитом в Берлине. В ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) глава китайского правительства еще раз заверил ее в том, что Пекин выполнит все взятые на себя обязательства по сдерживанию климатических изменений.

Китай, который занимает первое место в мире по выбросам в атмосферу углекислого газа, одновременно является и ведущим инвестором в альтернативные источники энергии. В 2016 году примерно две трети от всего объема электроэнергии в КНР было произведено из угля, а четверть - получено из экологически чистых источников.

Цель китайского руководства: 110 АЭС в 2030 году

В то же время Пекин делает ставку и на развитие атомной энергетики: в 2016 году доля АЭС в общем объеме производства электроэнергии составила 3,4 процента. Только за последний год Китай увеличил суммарную мощность атомных электростанций с 27 до 34 ГВт - это самый значительный рост за всю историю страны.

И такая тенденция должна сохраниться. Как заявили в китайской государственной корпорации Chinese General Nuclear Power Group (CGNPG), к 2030 году этот показатель должен составить по меньшей мере 130 ГВт, что позволит реализовать планы по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов. Для этого Пекин ежегодно будет вводить в эксплуатацию от четырех до шести новых реакторов. До 2030 года общее число энергоблоков в Китае должно достигнуть 110.

Насколько безопасны китайские АЭС?

Произведенные в Китае реакторы будут размещены не только на территории самой КНР, но и в сопредельных государствах - вдоль так называемого нового "Шелкового пути", проходящего через страны Центральной Азии и Пакистан. Кроме того, Пекин предложил применить китайские технологии при строительстве АЭС в Великобритании - в частности, на АЭС в Брадуэлле Китай планирует установить ядерный реактор третьего поколения собственной разработки "Хуалун-1". В Пекине уверены, что этот тип реактора отличается не только повышенной надежностью, но и способен успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

После аварии на японской АЭС "Фукусима -1", пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году, китайские власти поначалу отказались от планов по строительству новых реакторов, а также ужесточили меры безопасности. Однако уже осенью 2012 Пекин возобновил возведение АЭС ускоренными темпами.

У физика-ядерщика, эксперта Greenpeace по атомной энергетике Хайнца Смиталя (Heinz Smital) это вызывает опасения. "Китайские службы безопасности не располагают необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить качественную проверку объектов. Скорее всего, проверка будет чисто формальной, все будет согласовано и службы не захотят вступать в спор с государственными строительными концернами. Это создает серьезную угрозу безопасности страны", - полагает эксперт.

Индия и Южная Корея идут по стопам Китая

Тем временем другие страны региона также не спешат отказываться от мирного атома. Индийская экономика растет на 6-7 процентов в год, однако перебои в подаче электроэнергии и устаревшая инфраструктура мешают развитию страны. Как и Пекин, Дели также делает упор на развитие альтернативной энергетики. В то же время политическая элита страны убеждена в том, что Индия должна использовать все возможности для производства электроэнергии, в том числе и атомные электростанции. В мае индийское правительство приняло решение о строительстве десяти новых реакторов. На данный момент на территории страны работает 21 АЭС.

С перебоями электроснабжения и устаревшей инфраструктурой борется и соседний Пакистан. Сейчас в стране эксплуатируется четыре небольших реактора; до 2030 года правительство планирует построить еще семь. В возведении новых АЭС будет участвовать и Китай.

В то же время на небольшой территории Южной Кореи сейчас действуют целых 25 АЭС. Еще три находятся в стадии строительства, две должны быть введены в эксплуатацию до 2029 года. Согласно планам властей, доля атомной энергетики в энергобалансе страны должна увеличиться с 30 до 40 процентов.

В других странах юго-восточной Азии также ведутся активные дискуссии на эту тему. Вьетнам намерен построить восемь, Таиланд - пять новых реакторов. По одному реактору планируют запустить и Малайзия и Филиппины.

Впрочем, будут ли планы претворены в жизнь, пока неясно. "Этим странам будет сложно найти инвесторов, готовых вложить миллиарды без гарантии того, что где-нибудь на планете снова не произойдет очередная катастрофа", - считает Хайнц Смиталь. "В то время как расходы на производство энергии из альтернативных источников снижаются, себестоимость атомной энергии может только возрасти. Поэтому на свободном рынке практически невозможно найти источник финансирования для строительства АЭС", - резюмирует эксперт.