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ЕС и Китай не смогли подписать заявление по Парижскому соглашению
21:19 02.06.2017 |
Участники экономического саммита ЕС-Китай, завершившегося в пятницу, 2 июня, в Брюсселе, должны были подписать совместное заявление об усилении усилий по реализации Парижского соглашения. Однако, согласовав все формальные вопросы по документу, стороны так и не поставили под ним свои подписи. Причиной стали разногласия между Брюсселем и Пекином в вопросах торговли, в частности отказ ЕС предоставить Китаю статус рыночной экономики во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Reuters со ссылкой на участников саммита.
ЕС и Китай демонстрировали солидарность в вопросах борьбы с климатом
Ранее в ходе саммита глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель и Пекин солидарны в оценке решения Дональда Трампа, выведшего США из Парижского соглашения. По его словам, и Евросоюз, и Китай считают этот шаг большой ошибкой. "ЕС укрепляет сотрудничество по климату с Китаем, демонстрируя "ответственность за будущее планеты", - заверил Туск.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, подчеркнул, что Европейский Союз сделает все возможное для полной реализации Парижского соглашения по климату и после выхода США из этого договора. Борьба с глобальным потеплением сегодня важнее, чем вчера, заявил Юнкер. По его словам, Евросоюз и КНР "связывает желание способствовать успешному действию Парижского соглашения".
ЕС сожалеет о решении США
Комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете выразил сожаление о выходе США из Парижского соглашения. День, когда президент США Дональд Трамп объявил об этом решении, Каньете назвал "печальным днем для всего международного сообщества, поскольку ключевой партнер в борьбе с глобальным потеплением повернулся к нам спиной". При этом еврокомиссар выразил надежду, что, даже денонсировав соглашение, США в целом останутся верны его принципам.
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