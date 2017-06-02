Бизнес-элита Америки против выхода из Парижского соглашения по климату

Американский предприниматель Илон Маск объявил в четверг, 1 июня, что отказывается от участия в советах при Белом доме в связи с выходом США из Парижского соглашения. Об этом он заявил сразу после того, как президент США Дональд Трамп огласил свое решение по отказу от участия в климатическом пакте. "Я выхожу из президентских советов. Изменение климата - это реальность. Отказ от Парижа (Парижского соглашения - Ред.) не на пользу ни Америке, ни миру", - написал он в Twitter.

Вслед за Маском от должности советника в Белом доме отказался глава компании The Walt Disney Роберт Айгер.

Глава Facebook Марк Цукерберг также раскритиковал решение Трампа. "Выход из Парижского соглашения по климату наносит урон окружающей среде, экономике и ставит под угрозу будущее наших детей", - написал он. Цукерберг также добавил, что каждый новый центр хранения и обработки данных Facebook будет работать исключительно за счет возобновляемой энергии.

Аргумент на 15 трлн долларов

Довольно много представителей бизнес-элиты США не хотят, чтобы Америка отстранялась от всемирных усилий по борьбе с изменением климата. Так, в начале мая лидерам государств "большой семерки" и "большой двадцатки" написали письмо руководители 217 инвестиционных компаний, в совокупности управляющих капиталом в 15 триллионов долларов.

По размеру это почти годовой ВВП США. В письме содержался призыв к политикам "выполнить свои обязательства по Парижскому договору", а также "срочно" принять меры на национальном уровне для защиты климата Земли.

С учетом того, что 6 из 7 лидеров "большой семерки" поддерживают Парижское соглашение, основным адресатом письма являлся, конечно, Дональд Трамп. Вероятно, учитывая его знание предпринимательской логики, авторы письма открыто заявили: "Будучи долгосрочно ориентированными инвесторами, мы считаем, что смягчение изменений климата является ключевым для сохранения наших инвестиций".

Тысяча фирм против планов Трампа

Схожий призыв - на этот раз прямо адресованный нынешнему президенту США - обнародован на онлайн-площадкеBusiness Backs Low Carbon USA. Эта инициатива стартовала еще в ноябре прошлого года, в момент выборов в США, когда во время своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал мировые усилия по сохранению климата.

Американский бизнес призывает Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату

Сейчас инициативу поддерживают около 1000 американских компаний и инвесторов, а также международных фирм, ведущих бизнес в США. "Мы, нижеподписавшиеся представители бизнеса и инвестиционного сообщества Соединенных Штатов, - говорится в документе, - подтверждаем нашу приверженность борьбе с изменением климата и принципам исторического Парижского соглашения".

Предприниматели не согласны с тезисом Дональда Трампа о том, что защита климата приводит к потере рабочих мест. "Чистая энергетика - это не просто увлечение для фанатиков, - подчеркивает Нэт Кример, директор компании Spruce, специализирующейся на финансировании проектов по установке солнечных батарей. - Новые технологии создают новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, они продвигают вперед нашу экономику и поддерживают национальную безопасность".

Среди тысячи фирм, подписавших призыв к Трампу, есть немало других представителей альтернативной энергетики, а также высокотехнологичных компаний вроде Intel или HP, интернет-гигантов (Ebay), биотехнологических фирм (Biogen). Много и компаний из более традиционных отраслей - сеть отелей Hilton, производитель спортивной одежды Nike, производители продуктов питания Mars и Mondelēz и другие.

За Парижское соглашение - даже сырьевые компании

Удивительно однако то, что за Парижское соглашение начинают выступать и бизнесмены из тех отраслей, которые традиционно считаются противниками борьбы с парниковыми газами. Так, открытое письмо Дональду Трампу написал Колин Маршалл, глава американской угольной компании Cloud Peak Energy.

В письме он подчеркнул, что производители угля "не могут игнорировать мнение двух третей жителей Америки, которые уверены в изменении климата и в зависимости этого процесса от выбросов в атмосферу углекислого газа". Напомним, что, как считается, сжигание угля, нефти и газа является причиной образования 65% парниковых газов, ведущих, в свою очередь, к глобальному потеплению на планете.

Одновременно с отправлением письма Колин Маршалл принял участие во встрече глав ряда сырьевых компаний с представителями Белого дома, посвященной отношению США к Парижскому соглашению. Исход встречи широкой публике неизвестен, зато известно то, что другой сырьевой гигант, нефтяная компания Exxon Mobil, тоже неожиданно для многих высказался в пользу поддержки Вашингтоном Парижского соглашения. В написании открытых писем в пользу мер по защите климата был замечен и ряд конгрессменов-республиканцев, известных своей поддержкой сырьевой отрасли.

Впрочем, большинство из них не скрывают, что основной мотивацией их действий является вовсе не защита климата как таковая. А то, что Парижское соглашение, детали реализации которого будут вырабатываться в ближайшие 3-4 года, станет основным мировым энергетическим и экологическим форумом - а США в этом форуме рискуют не принять участия. Мнение американской бизнес-элиты емко сформулировал в своем письме президенту Колин Маршалл: США нужно остаться участником соглашения и "помочь сформировать более рациональный подход к экологической политике для всего мира".