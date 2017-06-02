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Венесуэла: Мадуро объявил о референдуме на фоне протестов
07:50 02.06.2017 |
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести референдум о создании Конституционной ассамблеи, которая должна заменить нынешний национальный парламент, сообщает Би-Би-си.
Новый законодательный орган, по идее Мадуро, будет обладать полномочиями по изменению конституции страны. В действующем парламенте большинство имеет оппозиция, которая ранее призывала Мадуро уйти в отставку. Противники Мадуро выступают против предложенной им реформы, считая, что главная ее цель - сконцентрировать власть в руках президента.
Политическая борьба в Венесуэле разворачивается на фоне непрекращающихся акций протеста. По данным агентства Франс пресс, с 1 апреля в уличных столкновениях погибли 60 человек.
Участники массовых антиправительственных акций обвиняют Мадуро в бедственном экономическом положении страны. Кризис привел к перебоям с поставками энергии, дефициту товаров первой необходимости и гиперинфляции, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.
Сторонники президента, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.
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