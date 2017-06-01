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США ввели санкции против российских компаний из-за КНДР
20:33 01.06.2017 |
Власти США ввели новые санкции против девяти компаний и трех граждан в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи, говорится в сообщении министерства финансов США. В списке оказались три российские компании, в том числе ННК Эдуарда Худайнатова, и один россиянин.
Как сообщает Би-Би-си, под санкции, в частности, попали российские компании Ardis-Bearings LLC, АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), принадлежащая экс-главе "Роснефти" Худайнатову и ее дочернее предприятие АО "ННК-Приморскнефтепродукт".
Эдуард Худайнатов стал главой "Роснефти" в 2010 году, сменив на этом посту Сергея Богданчикова. В 2012 году "Роснефть" возглавил Игорь Сечин, а Худайнатов создал компанию ННК.
По информации минфина, ННК подписала контракт на поставки нефти в КНДР и, предположительно, поставила туда нефтепродуктов на сумму более 1 млн долларов.
Кроме того, санкции введены против российского предпринимателя Игоря Мичурина, связанного с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.
Также санкции введены в отношении армии КНДР (Корейской народной армии), северокорейской цинковой компании Korea Zinc Industrial Group и Корейского компьютерного центра.
Согласно решению минфина США, все счета и активы попавших под санкции граждан и компаний на территории США подлежат заморозке, а американским гражданам и фирмам запрещено заключать с ними сделки.
В марте 2016 года президент США Барак Обама ввел обширные санкции в связи с ядерной программой КНДР и разрешил американским властям вносить в черный список любые компании и любых граждан, сотрудничающих с крупнейшими секторами северокорейской экономики.
Российский МИД осудил включение российских компаний в санкционный список США.
"Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, - именно так мы понимаем действия Минфина США - для нас абсолютно неприемлема", - заявил Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат назвал нелегитимным и незаконным использование санкций в данной ситуации.
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