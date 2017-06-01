После отказа банков Ле Пен попросила кредит у избирателей

После массовых отказов французских и иностранных банков в предоставлении кредита «Национальному фронту» под парламентские выборы во Франции партия Марин Ле Пен решила просить деньги у сторонников партии, заявила Ле Пен в эфире Europe1. Партия запустила проект «Патриотический кредит» со ставкой в 3%.

«Ни один банк не согласился выдать нам кредит. Я запускаю интернет-проект... для того, чтобы наши избиратели кредитовали нас напрямую», - заявила политик.

Интернет-проект получил название «Патриотический кредит». Любой желающий, имеющий французское гражданство, может стать кредитором партии, заполнив формуляр и получив в ответ соответствующий контракт. Партия предлагает ставку в 3% под 12 месяцев. Французы, прокредитовавшие партию на сумму более €75 тыс., будут приглашены на частный обед с Ле Пен, говорится на сайте интернет-проекта.

«Французы, решившие принять участие в выдаче патриотического кредита, получат в ответ не только интересные финансовые условия (более выгодные, чем большинство финансовых вложений), но и исключительные привилегии в зависимости от размера их вклада в успех кандидатов от "Национального фронта"», - говорится на сайте проекта.

Парламентские выборы пройдут во Франции 11 и 18 июня. По оценкам, на избирательную кампанию «Национальный фронт» намерен потратить порядка €8 млн.

