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Рост экономики США продолжается сдержанно-умеренными темпами - Beige Book
09:39 01.06.2017 |
Экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти в апреле-мае темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
Два из двенадцати федеральных резервных банков (ФРБ) сообщили о замедлении роста экономики до сдержанного. При этом большинство округов заявили о том, что компании высказывают позитивные прогнозы на ближайшее время, хотя в нескольких регионах оптимизм уменьшился.
Потребительские расходы ослабли, причем некоторые округа указали на отсутствие или незначительные изменения розничных продаж без учета автомобилей, а реализация машин снизилась с рекордных показателей, зафиксированных в прошлом году в нескольких регионах.
"Между тем большая часть ФРБ продолжает сообщать об умеренном повышении активности в производственной отрасли и большинстве секторов нефинансовых услуг", - отмечается в обзоре.
В рассматриваемый период строительство новых домов и нежилых сооружений также продолжало увеличиваться темпами от сдержанных до умеренных, как и продажи домов на вторичном рынке.
Занятость населения растет в большинстве округов сдержанно-умеренными темпами, также как и заработная плата, сообщается в Beige Book.
По сравнению с предыдущим отчетом ценовое давление практически не изменилось, большая часть регионов сообщила о сдержанном росте цен. Респонденты указывали на быстрое повышение стоимости древесины, стали и других видов сырья, что приводит к росту производственных затрат для некоторых компаний обрабатывающей промышленности и строительного сектора.
С другой стороны, ряд ФРБ заявили о падении цен на готовую продукцию, включая продукты, одежду и автомобили.
"Изменения стоимости энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции были смешанными по регионам и различным видам товаров. Низкое количество домов, выставленных на продажу, способствовало повышению стоимости жилой недвижимости на многих рынках", - отмечается в обзоре.
Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 13-14 июня и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джанет Йеллен.
Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана до 22 мая и обработана Федеральным резервным банком Филадельфии.
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