Конгресс США направил семь повесток в связи с расследованиями по России

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил семь повесток для получения информации в рамках расследования по России. Четыре из них связаны с предполагаемым вмешательством России в выборы в Соединенных Штатах. Повестки уже должны были быть доставлены бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну и личному юрисконсульту Трампа Майклу Коэну, сообщает в четверг, 1 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники.

О направлении им повесток ранее писало агентство AP, которое сейчас уточнило, что запросы также должны поступить в компании, принадлежащие Флинну и Коэну.

Адресаты еще трех повесток - Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В них, предположительно, содержатся вопросы о том, почему имена чиновников не были отредактированы или скрыты в секретных докладах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Майкл Флинн согласился предоставить документы, которые запрашивал Комитет Сената по разведке, а Коэн давать показания в Конгрессе отказался.