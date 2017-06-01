В сенате США предлагают новые санкции против России

Руководители комитета по банкам сената США предлагают ужесточить санкции в отношении России из-за её действий в Украине и в Сирии, а также в киберпространстве.

Как сообщило агентство Блумберг, с подобным предложением выступили в среду председатель комитета по банкам сенатор из Айдахо Майк Крэйпо и сопредседатель от демократов сенатор из Огайо Шеррод Браун.

По сведениям агентства, такое предложение сенаторов свидетельствует о намерении части конгрессменов помешать президенту США улучшить отношения с Россией.

В частности, сообщает агентство со ссылкой на М.Крэйпо и Ш.Брауна, их законопроект разрешит расширять санкции против таких секторов экономики, как металлургия и железные дороги.

"Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики ", - приводит агентство текст пресс-релиза сенаторов.

"Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность, и применяет ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США и внести раскол между ними и их союзниками", - отмечается в сообщении сенаторов.

