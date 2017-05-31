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Иран отказывается от проекта по запуску человека в космос
17:16 31.05.2017 |
Иранское космическое агентство отменяет проект по запуску человека в космос из-за слишком больших расходов, сообщило в среду местное агентство ИЛНА со ссылкой на заместителя главы организации Мохаммада Хомаюна Садра.
В 2013 году Иран произвел успешный запуск космического аппарата с обезьяной на борту.
Запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировался на 2018 год и должен был обойтись стране в $15-20 млрд.
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