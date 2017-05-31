Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС
16:18 31.05.2017 |
Вашингтон открыт к возобновлению переговоров с Европейским Союзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Об этом заявил в интервью телекомпании CNBC во вторник, 30 мая, министр торговли США Уилбур Росс. "Есть смысл продолжать переговоры о TTIP и способствовать поиску решения, которое увеличит объемы торговли и в то же время сократит торговый дефицит с Германией", - сказал Росс.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп отметил "огромное" преобладание импорта над экспортом в торговых отношениях с ФРГ.
В Берлине подтверждают возможность продолжения
Накануне, 29 мая, министр экономики Германии Бригитта Циприс (Brigitte Zypries) после поездки в США заявила, что пока торговля с Соединенными Штатами идет "очень хорошо", без каких-либо ограничений. При этом она признала, что в США продолжаются дискуссии о введении санкций и таможенных пошлин на импортные товары. В то же время продолжение переговоров о создании зоны свободной торговли вполне возможно, подчеркнула Циприс.
Кроме того, несмотря на свою позицию по поводу импорта из Германии и других стран, президент США на саммите G7 подписал совместное коммюнике с отказом от протекционизма.
Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о TTIP велись более трех лет с 2013 года. После прихода к власти в США Дональда Трампа и без того сложный переговорный процесс был заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Выполняя свое предвыборное обещание, Трамп подписал соответствующий указ.
Критика с обеих сторон
У проекта TTIP много противников как в Германии, так и в ЕС в целом. Несмотря на заверения сторонников TTIP в том, что предприятиям и потребителям в странах Евросоюза очень выгодна отмена таможенных барьеров в торговле с США, унификация промышленных стандартов и правил сертификации, их оппоненты опасаются снижения экологических норм и качества продукции. Наряду с этим одной из основных причин для критики является отсутствие прозрачности в переговорах между Евросоюзом и США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 марта высказалась за безусловное продолжение переговоров о зоне свободной торговли между ЕС И США.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил прогноз роста ВВП на 3-4% в 2018-2020
|Правительство Украины ухудшило прогноз ВВП на 2017г до 1,8% и инфляции до 11,2%
|Как Трамп рушит арабский и русский нефтяной мир
|Как Украина производит конкурентные танки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран отказывается от проекта по запуску человека в космос
|США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС
|"Калибром" по Макрону. Как Путин справляется с горем
|Мошенники вывели из казны ЕС в 2016 году 630 млн евро
|Как Трамп рушит арабский и русский нефтяной мир
|Верховный суд Бразилии разрешил полиции допросить президента по делу о коррупции
Это интересно
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
|Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус
|Американцы боятся идти в отпуск
|Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин
|На заводах французской Michelin больше нет начальников
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей