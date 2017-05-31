США готовы возобновить переговоры о зоне свободной торговли с ЕС

Вашингтон открыт к возобновлению переговоров с Европейским Союзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Об этом заявил в интервью телекомпании CNBC во вторник, 30 мая, министр торговли США Уилбур Росс. "Есть смысл продолжать переговоры о TTIP и способствовать поиску решения, которое увеличит объемы торговли и в то же время сократит торговый дефицит с Германией", - сказал Росс.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп отметил "огромное" преобладание импорта над экспортом в торговых отношениях с ФРГ.

В Берлине подтверждают возможность продолжения

Накануне, 29 мая, министр экономики Германии Бригитта Циприс (Brigitte Zypries) после поездки в США заявила, что пока торговля с Соединенными Штатами идет "очень хорошо", без каких-либо ограничений. При этом она признала, что в США продолжаются дискуссии о введении санкций и таможенных пошлин на импортные товары. В то же время продолжение переговоров о создании зоны свободной торговли вполне возможно, подчеркнула Циприс.

Кроме того, несмотря на свою позицию по поводу импорта из Германии и других стран, президент США на саммите G7 подписал совместное коммюнике с отказом от протекционизма.

Переговоры Евросоюза и США о заключении соглашения о TTIP велись более трех лет с 2013 года. После прихода к власти в США Дональда Трампа и без того сложный переговорный процесс был заморожен. В январе США вышли из договора о Транстихоокеанском партнерстве (TPP). Выполняя свое предвыборное обещание, Трамп подписал соответствующий указ.

Критика с обеих сторон

У проекта TTIP много противников как в Германии, так и в ЕС в целом. Несмотря на заверения сторонников TTIP в том, что предприятиям и потребителям в странах Евросоюза очень выгодна отмена таможенных барьеров в торговле с США, унификация промышленных стандартов и правил сертификации, их оппоненты опасаются снижения экологических норм и качества продукции. Наряду с этим одной из основных причин для критики является отсутствие прозрачности в переговорах между Евросоюзом и США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во время первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 марта высказалась за безусловное продолжение переговоров о зоне свободной торговли между ЕС И США.