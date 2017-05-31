Мошенники вывели из казны ЕС в 2016 году 630 млн евро

Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством OLAF на основании проведенных им расследований за 2016 год рекомендовало потребовать возврата похищенных из бюджета ЕС средств в 346 случаях. Это позволило вернуть в казну Евросоюза 631 млн евро и привлечь мошенников к ответственности, сказано в заявлении организации, опубликованном на ее сайте в среду, 31 мая. В 2015 году OLAF вскрыл хищение из казны ЕС средств на сумму 888 млн евро.

За 2016 год ведомство завершило 272 и открыло 219 подобных расследований и обозначило основные тенденции вывода средств из бюджета Европейского Союза. Так, по-прежнему привлекательной для мошенников является сфера государственных закупок с задействованием коррупционных схем и офшорных счетов. Многие схемы мошенничества с закупками на бюджетные средства являются транснациональными, поскольку в новых сценариях часто участвуют представители властей одного государства ЕС, подрядчики из других государств ЕС, которые в свою очередь заключают субконтракты с компаниями, расположенными в разных странах.

Научные и трудовые гранты тоже являются прибыльным "бизнесом" для казнокрадов, пишут эксперты OLAF, поскольку позволяют применять такие приемы, как двойной бюджет и мошенничество с субсидированием занятости. Кроме того, преступные группировки используют сложные транснациональные схемы, чтобы уклоняться от уплаты таможенных пошлин.

Самым громким стало расследование ведомства в отношении экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме сотрудников аппарата праворадикальной партии "Национальный фронт" в качестве помощников депутата Европарламента. В итоге от Ле Пен потребовали вернуть Европарламенту свыше 300 тысяч евро, незаконно истраченных из его средств. В связи с этим судьи обращались к Европарламенту с призывом лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности, поскольку она, воспользовавшись иммунитетом, не явилась на допрос.