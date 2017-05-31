Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мошенники вывели из казны ЕС в 2016 году 630 млн евро
14:45 31.05.2017 |
Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством OLAF на основании проведенных им расследований за 2016 год рекомендовало потребовать возврата похищенных из бюджета ЕС средств в 346 случаях. Это позволило вернуть в казну Евросоюза 631 млн евро и привлечь мошенников к ответственности, сказано в заявлении организации, опубликованном на ее сайте в среду, 31 мая. В 2015 году OLAF вскрыл хищение из казны ЕС средств на сумму 888 млн евро.
За 2016 год ведомство завершило 272 и открыло 219 подобных расследований и обозначило основные тенденции вывода средств из бюджета Европейского Союза. Так, по-прежнему привлекательной для мошенников является сфера государственных закупок с задействованием коррупционных схем и офшорных счетов. Многие схемы мошенничества с закупками на бюджетные средства являются транснациональными, поскольку в новых сценариях часто участвуют представители властей одного государства ЕС, подрядчики из других государств ЕС, которые в свою очередь заключают субконтракты с компаниями, расположенными в разных странах.
Научные и трудовые гранты тоже являются прибыльным "бизнесом" для казнокрадов, пишут эксперты OLAF, поскольку позволяют применять такие приемы, как двойной бюджет и мошенничество с субсидированием занятости. Кроме того, преступные группировки используют сложные транснациональные схемы, чтобы уклоняться от уплаты таможенных пошлин.
Самым громким стало расследование ведомства в отношении экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме сотрудников аппарата праворадикальной партии "Национальный фронт" в качестве помощников депутата Европарламента. В итоге от Ле Пен потребовали вернуть Европарламенту свыше 300 тысяч евро, незаконно истраченных из его средств. В связи с этим судьи обращались к Европарламенту с призывом лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности, поскольку она, воспользовавшись иммунитетом, не явилась на допрос.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил прогноз роста ВВП на 3-4% в 2018-2020
|Правительство Украины ухудшило прогноз ВВП на 2017г до 1,8% и инфляции до 11,2%
|Как Трамп рушит арабский и русский нефтяной мир
|Как Украина производит конкурентные танки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Калибром" по Макрону. Как Путин справляется с горем
|Мошенники вывели из казны ЕС в 2016 году 630 млн евро
|Как Трамп рушит арабский и русский нефтяной мир
|Верховный суд Бразилии разрешил полиции допросить президента по делу о коррупции
|Прибыль МВФ в 2018 г и 2017 г составит $1 и $2,3 млрд соответственно
|Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда
|США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России
Это интересно
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
|Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус
|Американцы боятся идти в отпуск
|Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин
|На заводах французской Michelin больше нет начальников
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей