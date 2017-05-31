Верховный суд Бразилии разрешил полиции допросить президента по делу о коррупции

Верховный суд Бразилии постановил провести допрос президента страны Мишела Темера по делу о коррупции, сообщает в среду бразильское издание "Жорнал насионал".

Глава Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин постановил, что допрос должен быть проведен в течение десяти дней. Ответы М.Темер имеет право направить в федеральную полицию в письменном виде. При этом он должен предоставить ответы в течение суток с момента получения от следователей вопросов.

Ранее журналисты "Глобу" направили в Верховный суд аудиозапись, на которой был записан разговор между, предположительно, М.Темером и одним из топ-менеджеров JBS. В ходе этого разговора М.Темер одобряет дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье, который выступает свидетелем в деле о коррупции.

После этого Верховный суд Бразилии принял решение начать в отношении него расследование о коррупции. Сам М.Темер настаивает на невиновности и заявляет, что не намерен уходить в отставку на фоне скандала.

Именно Э.Кунья инициировал в 2015 году процесс импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Русеф. В итоге это привело к отстранению Д.Русеф от власти. В настоящее время Э.Кунья отбывает тюремное наказание за взятки.

