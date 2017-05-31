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Прибыль МВФ в 2018 г и 2017 г составит $1 и $2,3 млрд соответственно
09:47 31.05.2017 |
Прибыль Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году составит около 1 миллиарда долларов, а в 2017 году прогнозируется на уровне 2,3 миллиарда долларов США, следует из сообщения фонда.
При этом, чистый доход, включая нераспределенную прибыль, от взносов в 2017 году, будет передан на баланс организации для последующей операционной деятельности. Ее баланс до конца 2017 года по прогнозам фонда должен составить 22,5 миллиарда долларов, уточняется в сообщении.
МВФ - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне. МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государств.
Сейчас, согласно четырнадцатому обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ - 659 миллиардов долларов. Страны БРИКС впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%).
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