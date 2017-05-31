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США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам
07:49 31.05.2017 |
Американские военные начали поставлять легкие вооружения сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах, в том числе в России).
Как отмечает корреспондент Би-би-си, США рассматривают отряды курдов, входящие в альянс вооруженной оппозиции, как часть сил по борьбе с ИГ.
Однако решение Вашингтона может вызвать гнев Турции, которая обвиняет курдов в сепаратизме.
Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.
Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.
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