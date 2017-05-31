Флинн предоставит Сенату США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн согласился предоставить документы, которые ранее запрашивал Комитет Сената по разведке в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

Речь идет о документации по двум принадлежащим Флинну компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также о его личных материалах, сообщает во вторник, 30 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Передача данных может состояться уже на следующей неделе. Ранее Флинн дважды отказывался предоставлять Сенату США информацию по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Конгресс направил повестку юрисконсульту Трампа

В рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил повестку и личному юрисконсульту Трампа Майклу Коэну. Об этом 30 мая сообщает AP со ссылкой на источник.

Ранее Коэн отказался давать показания в Конгрессе, заявив в эфире телеканала ABC, что запрос "был плохо сформулированным, слишком обширным - таким, что на него невозможно ответить".

Аналогичный запрос получил также бывший сотрудник пресс-службы Белого дома Борис Эпштейн. Он вырос в Москве и познакомился с сыном Трампа Эриком в Джорджтаунском универститете, где учился на юриста, пишет "Интерфакс". Во время предвыборной кампании 2016 года Эпштейн работал в команде Трампа, в марте получил должность в пресс-службе Белого дома, но вскоре был уволен.

Отставка Флинна

Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В апреле была обнародована новая налоговая декларация Флинна, согласно которой подтверждается получение им гонораров от российских компаний либо от связанных с российским бизнесом американских фирм.