Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 04:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
23:38 30.05.2017 |
Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук". Как сообщает Би-Би-си, суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).
Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.
В ответ на это Кесслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто их "залайкал", объяснив это тем, что "лайк" продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей.
Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.
В 1998 году сам Кесслер был приговорен к небольшому сроку заключения после того, как публично сравнил ритуальный забой животных по еврейским традициям с преступлениями немецких нацистов.
Однако суд отметил, что по прошествии почти 20 лет с момента вынесения приговора у ответчиков нет оснований обвинять Кесслера в расистских и антисемитских взглядах.
Как отмечает агентство Франс-пресс, для Швейцарии это первый случай обвинительного приговора за "лайк" в соцсети.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ выкупил на межбанке около $40 млн по единому курсу - по 26,30 грн.
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил отменить ряд административных ограничений на валютном рынке
|Таможня ограничивает пропуск брендовых товаров, приобретенных в интернет-магазинах
|Дефицит счета текущих операций в апреле составил $146 млн - НБУ
|Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
|Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
|Азиатские фондовые индексы завершили торги 30 мая к разнонаправленным движением
|Высылка российских дипломатов: в Кишиневе ждут ответа Москвы
|Более 40% кредитов российского ВЭБа проблемные
|Саудиты теряют свои валютные резервы
Это интересно
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей
|Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-фактор слайдера
|Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
|Появился "Шазам" для автомобилей
|BMW представила скутер будущего
|Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года