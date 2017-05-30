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Саудиты теряют свои валютные резервы
12:15 30.05.2017 |
Стоимость чистых иностранных активов Саудовской Аравии упала ниже $500 млрд в апреле впервые с 2011 г., даже после того, как королевство заработало $9 млрд на первой международной продаже исламских облигаций.
Саудовский центробанк, как известно, заявил в воскресенье, что его чистые иностранные активы снизились на $8,5 млрд по сравнению с предыдущим месяцем до $493 млрд, это самый низкий уровень с 2011 г.
Валютные резервы Саудовской Аравии снизились с максимума в более чем $730 млрд в 2014 г. после падения цен на нефть, что заставило МВФ выступить с заявлением, что королевству может не хватить финансовых средств, необходимых для расходов в течение пяти лет. Власти приступили к беспрецедентному плану переустройства экономики и восстановления системы государственного финансирования.
Но темпы снижения резервов в этом году озадачили экономистов, которые видят мало доказательств увеличения государственных расходов, подогревая спекуляции на тему того, что это обусловлено бегством капитала и издержками войны королевства в Йемене.
Министр финансов Мохаммед аль-Джадаан заявил в апреле, что правительство не пользовалось резервами центробанка в течение I квартала. Конечно, королевство все еще имеет самый низкий уровень задолженности на Ближнем Востоке, если измерять его в процентах от ВВП, согласно данным МВФ.
Данные центробанка показывают, что "некоторые из средств, привлеченных от" продажи облигаций, были добавлены в качестве государственных депозитов в центробанке и у коммерческих кредиторов согласно Монике Малик, главному экономисту Abu Dhabi Commercial Bank.
Меры жесткой экономии, направленные на сокращение дефицита бюджета, оказали влияние на экономику, в результате чего рост ненефтяного сектора пришел к остановке в прошлом году. Кредиты, авансы и овердрафты частного сектора в апреле снизились на 0,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, по данным центробанка.
Экономический рост крупнейшего в мире экспортера нефти, скорее всего, замедлится до 0,6% в этом году с 1,1% в 2016 г., по данным опроса экономистов Bloomberg. Власти говорят, что рост превысит 1%, отчасти из-за плана по запуску пакета стимулирующих мер стоимостью 200 млрд риалов, нацеленных на частный сектор.
Подготовка плана может быть одной из причин сокращения резервов, по словам Джона Сфакианакиса, директора экономических исследований в Gulf Research Center в Эр-Рияде.
Саудовские чиновники проводят самые большие экономические перетряски в истории королевства, чтобы снизить зависимость от доходов от продажи нефти. Эти меры включают в себя сокращение субсидий и продажу государственных пакетов акций нескольких компаний, в том числе саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Королевство также позволило квалифицированным институциональным инвесторам со стороны Стран Персидского залива торговать саудовскими акциями непосредственно с июня 2015 г. и внесло дополнительные изменения в этом году, чтобы привлечь больше средств.
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