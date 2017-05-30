Мэттис хочет взять террористов ИГИЛ в котел

"Мы отказались от тактики, когда мы выбивали их с одной позиции, а они лишь занимали другую в Ираке и Сирии, - заявил Мэттис в интервью телеканалу CBS News, - теперь мы просто окружаем и уничтожаем их. Наша задача - не дать им вернуться домой - в Северную Африку, Европу, Америку, Азию. Мы их остановим и не дадим построить халифат".

Как сообщает Wall Street Journal, на данный момент иракская армия отбивает у боевиков последние кварталы в Мосуле. Ожесточенные бои начались на окраинах западной части города в субботу и продолжаются до сих пор. После того как в ходе авиаудара коалиции в иракском городе погибли свыше 100 мирных жителей, было принято решение не использовать авиацию так активно, как раньше, а действовать сухопутными частями. Но это оказалось непросто. Иракским спецназовцам приходится воевать без боевых машин пехоты и бронеавтомобилей, так как улицы Мосула в отдельных районах настолько узкие, что техника не может по ним проехать. Усложняет работу военным и густонаселенность старого Мосула. В районах, занятых экстремистами, проживают десятки тысяч человек. Используя минометы и гранатометы, всегда есть риск жертв среди мирного населения.

А противостоят иракским солдатам опытные боевики, воевавшие в Афганистане и Чечне. Тем не менее, как заявил в интервью телеканалу Al Jazeera командующий операцией в Мосуле генерал-майор Маан Аль-Саади, иракской армии понадобится примерно 72 часа, чтобы выбить противника из западной части города.

Но эти прогнозы могут и не оправдаться. По мнению зарубежных экспертов, операция в Мосуле находится под постоянным наблюдением со стороны мирового сообщества. И если возникнет риск гибели большого количества мирных жителей, иракское командование хорошенько подумает, прежде чем примет поспешное решение. А окружить боевиков, к чему призывает Мэттис, в условиях города, с его подземными ходами практически невозможно. Конечно, войска могут взять Мосул в кольцо и проверять каждого жителя на выходе. Но боевики могут переодеться, выбросить оружие, и их будет трудно отличить от обычных горожан.

Еще сложнее ситуация в Сирии. Курды при поддержке американской армии вплотную подступили к Ракке, так называемой столице запрещенного "Исламского государства". От боевиков освобожден город Эс-Саура в 30 километрах от Ракки, а также дамба на реке Евфрат. Но главный штурм еще только предстоит.

Ранее отряды вооруженной коалиции "Демократические силы Сирии" окружили Ракку, организовав гуманитарный коридор, которым воспользовались свыше 100 тысяч человек. Но примерно столько же еще осталось в городе.

Параллельно авиация коалиции наносит удары по Дэйр-эз-Зору к востоку от Ракки, который также находится в руках боевиков. А также городам Меядин и Абу-Кемаль, рядом с иракской границей. Таким образом, Мэттис пытается отсечь путь к отступлению боевикам в Ирак. Но ощутимого эффекта бомбардировки не принесли. В результате авианалетов погибли десятки мирных жителей. А боевики по-прежнему перемещаются из Ракки в Дэйр-эз-Зор и дальше к иракской границе, где получают боеприпасы и пополнение.

Мешает Мэттису окружить боевиков и несогласованность с действиями Башара Асада, которых "Демократические силы Сирии" воспринимают как врагов. На данный момент правительственные войска начали на востоке операцию по освобождению нефтяных месторождений в Сирийской пустыне. И не исключено, что проправительственные отряды могут попасть под удар авиации коалиции, как это уже произошло 18 мая. Тогда был уничтожен танк и строительное оборудование, что вызвало решительный протест официального Дамаска.

Подобные конфликты только играют на руку боевикам. Пока стороны заняты определением зон деэскалации и сфер влияния, экстремисты пользуются образовавшимися паузами для перегруппировки сил. А жертвы среди мирных жителей они умело используют для антиамериканской агитации.

Скорее всего, конфликт в ближайшее время так и не прекратится, несмотря на решительные планы Мэттиса. И если в Мосуле еще виден "свет в конце тоннеля", в Сирии "Демократическим силам" с коалицией еще придется обломать зубы об Ракку. Тем более, если боевики осознают, что отступать им больше некуда.