Индексы АТР в основном снижаются 30 мая на военных новостях из Южной Кореи

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник в основном с негативной динамикой на фоне новостей о военных учениях в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 EET корейский фондовый индекс KOSPI дешевел на 0,36%, до 2344 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5720,20 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,17%, до 19648,40 пункта.

Биржи материкового Китая и Гонконга во вторник закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,07% - до 3110,06 пункта, а шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,10%, до 1810,11 пункта. По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24% - до 25701,63 пункта.

Инвесторы отреагировали на новости из Южной Кореи. Ранее во вторник страна заявила, что провела совместные учения с американским сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком B-1B Lancer, сообщило агентство Рейтер. По его данным, во вторник государственные СМИ КНДР также сообщили, что бомбардировщик B-1B Lancer пролетел над Южной Кореей, чтобы инсценировать "учения по сбрасыванию ядерной бомбы".

Ранее КНДР также объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения. Сообщалось, что КНДР осуществила очередной пуск ракеты в 05.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

На ход биржевых торгов вторника также оказали влияние данные о безработице в Японии. Как сообщило статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле остался на уровне марта в 2,8%. Показатель полностью совпал с прогнозом экспертов.