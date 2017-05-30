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Информация об агентстве
Северная Корея назвала запуск баллистической ракеты успешным
08:25 30.05.2017 |
Власти КНДР подтвердили, что 29 мая с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и, как подчеркивается, успешно поразила намеченную цель.
Лидер КНДР Ким Чен Ын после проведения испытания отдал приказ продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений, говорится в заявлении ЦТАК.
Как отмечает Би-Би-си, это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, одноступенчатая ракета пролетела около 450 километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет.
В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.
В апреле замглавы МИД КНДР Хан Сонг-Рёль в интервью Би-би-си заявил, что Северная Корея продолжит испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", несмотря на международное давление и усиление напряженности с США.
Кроме этого, Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".
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