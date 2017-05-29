Рост внешней торговли G20 в I квартале был максимальным за 6 лет - ОЭСР

Объем глобальной внешней торговли товарами с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении среди государств G20 в январе-марте увеличился по итогам четвертого квартала подряд, а темпы повышения стали максимальными с апреля-июня 2011 года, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из этих стран в первом квартале текущего года увеличился на 3%, импорт - на 4%. В предыдущие три месяца повышение первого показателя составляло 1,5%, второго - 1,2%.

Объем торговли товарами практически достиг докризисных уровней, но остается примерно на 10% ниже пиковых значений, достигнутых в 2011-2014 годах, отмечается в сообщении.

Объемы зарубежных поставок в минувшем квартале выросли во всех странах "двадцатки", кроме Франции (падение на 2,4%). Наиболее существенно повысился экспорт в Австралии (на 7,2%), затем следуют Южная Корея (на 5,7%), Великобритания (на 3,3%), Канада (на 2,9%), США (на 2,7%) и Япония (на 2,5%).

Кроме того, значительный подъем показателя был отмечен в странах БРИКС, включая Бразилию и Россию, где экспорт подскочил соответственно на 21,5% и 13,6%.

Импорт в первом квартале вырос во всех государствах G20. Самый сильный подъем был зафиксирован в Китае (на 9,6%), в результате чего профицит внешней торговли страны сократился до минимального значения со второго квартала 2014 года - $94,2 млрд.

Кроме того, существенно увеличился импорт в Аргентине (на 5%), Бразилии (на 9,1%), Индии (на 6,5%) и Южной Корее (на 8,2%). В России показатель повысился на 7,6%.

Экспорт 28 стран Европейского союза в январе-марте вырос на 1,1%, импорт - на 2,4%.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

