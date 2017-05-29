Действительно ли Мальта стала налоговой Панамой для ЕС?

Мальта стремится изо всех сил избавиться от репутации "оффшорной зоны", "налогового рая" или даже "Панамы в ЕС".

Но когда группа журналистов объявила, что этот крошечный островок в Средиземном море превратился в "пиратскую базу" для уклонистов от налогообложения, это встревожило многих в Европейском союзе.

Сейчас Мальта председательствует в ЕС, и подобные обвинения для нее особенно болезненны. Более того, на 3 июня в этом островном государстве назначены всеобщие выборы, а предвыборная кампания проходит в обстановке резких разногласий и обвинений в коррупции в адрес правящей Лейбористской партии.

Что делает Мальту столь привлекательной?

Мальта действительно обладает налоговой системой, в рамках которой компании платят самый низкий налог на прибыль среди стран ЕС.

В то время как местные компании должны платить налог на прибыль по ставке 35%, международные корпорации облагаются налогом всего в 5% благодаря сложной системе, при которой акционеры могут получать налоговые вычеты в размере до 6/7 от всей суммы налогов, выплаченных на Мальте.

Средняя ставка корпоративного налога в ЕС составляет около 22%.

Из-за чего сердится Брюссель?

Сразу несколько стран ЕС заявляют, что такая система наносит ущерб их бюджетам и демонстрирует слабость в механизме функционирования европейского сообщества, которое предоставляет свои членам суверенные права в области политики налогообложения.

Судя по докладу, заказанному членами Европарламента от коалиции зеленых партий, Мальта только за период с 2012 по 2015 годы помогла транснациональным корпорациями избежать уплаты налогов на сумму в 14 млрд евро, которые бы им пришлось заплатить в других европейских странах.

ЕС стремится предотвратить создание компаниями своих филиалов, обладающих только почтовым адресом, в странах, где такие филиалы могут претендовать на более мягкий налоговый режим. Именно такая ситуация существует на Мальте, где такие филиалы регистрируются очень часто.

Европейская комиссия ведет неустанную борьбу с уклонением от налогов: недавно ее председатель Жан-Клод Юнкер был вынужден объясняться по своему поведению в бытность премьер-министром Люксембурга.

Можно ли назвать Мальту "Панамой ЕС"?

19 мая группа журналистов опубликовала результаты собственного расследования, в рамках которого они ознакомились более чем со 150 тыс. документов.

Называя их "мальтийским досье", группа утверждает, что они доказывают факты уклонения от налогов со стороны зарегистрированных на Мальте международных корпораций. Они также якобы доказывают, что Мальта превратилась в убежище для фирм, связанных с итальянской мафией и гангстерами-ростовщиками из России.

Всего две недели назад Норберт Вальтер-Боръянс, министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия, самой населенной в Германии, заявил, что Мальта превратилась в "Панаму Европы".

Для правительства Мальты это стало весьма болезненным обвинением, так как всего год назад в рамках "панамского досье" выяснилось, что начальник канцелярии премьер-министра Мальты и один из видных министров имели тайные компании, зарегистрированные в Панаме.

Справедливо ли такое отношение к Мальте?

Мальта заявляет, что ее дискриминируют, и обвиняет другие, более крупные страны ЕС в том, что те стремятся заполучить большую часть доходов, получаемых самой маленькой страной сообщества.

Налоговая система Мальты всегда ревностно охранялась различными правительствами страны, которые утверждали, что в системе регистрации фирм на Мальте нет ничего тайного и что контроль над своей налоговой системой - единственный инструмент, благодаря которому небольшие страны ЕС могут сохранять свою конкурентоспособность.

После публикации "мальтийского досье" министр финансов Эдвард Шиклуна заявил репортерам: "Не стоит недооценивать попытки унизить нашу маленькую страну".

Министр стремился объяснить, что мальтийские власти делятся банковской информацией с другими странами по запросам их правовых органов.

Премьер-министр Джозеф Мускат также заявил: "Наш регистр компаний более прозрачен, чем в Германии или Люксембурге. Наша политика состоит в том, чтобы способствовать созданию новых компаний в нашей стране".

"Нам нечего скрывать"

Бывший министр финансов Мальты Тонио Фенек сказал в разговоре с корреспондентом Би-би-си, что всё сводится к вопросу о конкуренции среди налоговых юрисдикций в рамках ЕС.

"Не вина Мальты в том, что у нее имеется привлекательная налоговая юрисдикция. Это проблема других стран ЕС - то, что таковой у них нет. Почему мы должны увеличивать ставки налогов только для того, чтобы порадовать Германию или Францию? Многие страны должны заняться вопросом о том, почему их налоговые системы разоряют предприятия и приводят к безработице".

Тонио Фенек находился на посту министра финансов в течение девяти лет и контролировал налоговую систему Мальты в то время, когда страна вступала в ЕС в 2004 году. По его словам, Мальте нечего скрывать. Ее система корпоративного налогообложения была санкционирована Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и соответствует конституции ЕС.

По его словам, нигде в мире не существует идеальной налоговой системы, способной вылавливать сомнительные компании. "Уклонение от уплаты НДС, отмывание денег встречается по всей Европе. Могу заверить, что у нас действует множество строгих правил".

Почему проверяют правительство Мальты

Экономические успехи Мальты поставлены под сомнение чередой коррупционных скандалов, которыми сопровождалось избрание лейбористского правительства в 2013 году.

"Панамское досье" выявило факты коррупции в верхних эшелонах власти.

Эти разоблачения ставят под сомнение способность правительства провести через парламент законодательство по борьбе с отмыванием денег.

Саймон Бусуттил, лидер правоцентристской Националистической партии, заявил недавно, что коррупция, охватившая кабинет Муската, является основной причиной претензий, выдвигаемых к Мальте.

В центре внимания находится так называемая программа индивидуального инвестирования, которая позволила Мальте заработать миллионы на продаже паспортов богатым иностранцам. Саймон Бусуттил заявил недавно, что у него имеются доказательства того, что начальник канцелярии премьер-министра получал доходы от этой схемы.

Специальный комитет Европейского парламента, созданный для расследования "панамского дела", вызвал для дачи показаний в июне премьер-министра Муската и начальника его канцелярии.

Вице-председатель комитета Ана Гомес заявила: "Все эти скандалы вокруг Панамы наносят ущерб репутации Мальты и ЕС. Мы встревожены тем, что существующие системы, или отсутствие их, не в состоянии предотвратить такие явления как отмывание денег и доходов, полученных преступным путем".

Хотя Джозеф Мускат и Саймон Бусуттил резко расходятся в своих оценках "панамского досье", оба они ставят своей целью в случае победы на выборах 3 июня убедить руководство ЕС в том, что налоговая система Мальты не является незаконной или аморальной.