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Саммит G7 продемонстрировал разногласия по климату, торговле
10:08 29.05.2017 |
Лидеры стран "Группы семи" не смогли прийти к консенсусу по вопросам изменения климата, международной торговли из-за особой позиции президента США Дональда Трампа, текст итогового коммюнике саммита оказался значительно короче обычного.
С учетом того, что американский лидер все еще определяется с позицией США по вопросу изменения климата, тема заключенного в 2015 году Парижского соглашения по климату "все еще в подвешенном состоянии", заявил журналистам по итогам переговоров премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
Д.Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, что Парижское соглашение по климату невыгодно США.
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, дискуссия с Трампам по Парижскому соглашению была "очень трудной, если не очень неудовлетворяющей", это был спор шестерых против одного.
Дискуссию по внешней торговле лидеры ведущих стран мира также охарактеризовали как "напряженную" и "интересную".
Сам Трамп, который уже анонсировал в ходе своего президентства целый ряд протекционистских шагов, написал с Твиттере, что переговоры по этой теме принесли "большие результаты", страны G7 договорились ликвидировать искажающие торговлю практики, чтобы создать "действительно равные условия игры".
Что касается других вопросов повестки, то ведущие страны мира пообещали вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, договорились усилить международное сотрудничество в целях повышения защиты перед угрозой киберпреступности, а также подтвердили неизменность линии в отношении России и готовность ввести при необходимости против нее новые санкции.
Помимо разногласий по вопросам повестки дня, атмосфера встречи также была напряженной, что было заметно по ряду неловких моментов даже во время протокольных мероприятий.
"Президент Трамп показал довольно ясно окончание длившихся 65 лет отношений, базировавшихся на сильном, долгосрочном взаимном доверии. Его жесты, поведение, речи демонстрировали, что он обращается с союзниками так же, как и с противниками - как делец. А не как друг. Это, возможно, на некоторое время нарушит международные отношения", - сказал Financial Times советник аналитического центра Fondation pour la Recherche Strategique Франсуа Эсбург.
А.Меркель, выступая после возвращения из Италии и явно намекая на новый дух отношений с США, заявила, что Европе более нельзя полностью рассчитывать на других и пора взять свою судьбу в собственные руки.
"Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни", - сказал она, выступая в Баварии на предвыборной встрече.
Меркель подчеркнула, что Европа должна иметь, насколько это возможно, дружеские отношения с США, Великобританией, а также с Россией и другими странами, но при этом бороться за свое будущее сама.
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