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Эксперты ВЭФ: людям на Западе придется работать до 70 лет
08:08 29.05.2017 |
Пенсионный возраст в развитых странах к 2050 году должен повыситься по меньшей мере до 70 лет, так как средняя продолжительность жизни в них скоро превысит 100 лет. Как сообщает Би-Би-си, об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.
По мнению специалистов, в таких странах как Великобритания, США, Япония и Канада люди должны работать дольше, чем это было до сих пор. Такая мера необходима, так как число людей старше 65 лет утроится к 2050 году и составит 2,1 миллиарда человек.
К тому времени соотношение работающих людей к пенсионерам сократится вдвое и составит четыре к одному.
По словам Майкла Дрекслера, возглавляющего программы по наблюдению за развитием финансовой отрасли и инфраструктуры в рамках Всемирного экономического форума, ожидаемый рост средней продолжительности жизни сродни проблеме изменения климата.
"Мы должны обратиться к этому вопросу уже сейчас или же признать, что неблагоприятные последствия этого явления скажутся на будущих поколениях, станут очень тяжелой ношей для наших детей и внуков", - уверен эксперт.
Сейчас в Великобритании государственная пенсия полагается людям, достигшим 65 лет, к 2046 году ее планируется выплачивать после 68. А из недавнего доклада британского министерства труда и пенсий следует, что тем, кто сегодня младше 30 лет, ее, возможно, станут начислять лишь по достижении 70-летия.
В докладе ВЭФ, озаглавленном "Мы будем жить до 100. Как мы можем это себе позволить?", авторы хвалят недавние реформы в Британии и призывают правительства других стран создавать для работников условия, позволяющие им откладывать деньги на старость.
Более шести миллионов человек в Британии оказались включены в введенную недавно в стране систему обязательных пенсионных отчислений, однако существуют опасения, что отчисляемые суммы слишком малы.
Комплексная проблема
Специалисты ВЭФ изучили положение дел в восьми странах - Австралии, Канаде, Китае, Индии, Японии, Нидерландах, Британии и США - и пришли к выводу, что для обеспечения всех граждан старше 70 лет к 2050 году достойными пенсиями в этих странах понадобится почти в шесть раз больше денег.
Общая сумма выплат увеличится в среднем с 70 триллионов долларов США до 400 триллионов.
Этот вывод сделан из расчетов, согласно которым доход пенсионера будет составлять 70% от его доходов до ухода на пенсию.
"Однозначного решения этой проблемы нет. Работающие люди должны быть более подкованными в финансовых вопросах и, по возможности, увеличивать свои личные накопления. Частный сектор и правительства должны разработать соответствующие программы помощи", - уверен Жак Гуле, президент консалтинговой компании Mercer, участвовавшей в исследованиях ВЭФ.
Специалисты также пришли к выводу, что специальные институты должны систематизировать данные о пенсионных отчислениях и консультировать каждого работающего человека относительно его финансового будущего.
В качестве примера ВЭФ приводит Данию, где существует очень удобная система онлайн, дающая каждому пользователю ясную картину того, что происходит на его пенсионных счетах.
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