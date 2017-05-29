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КНДР провела очередной запуск ракеты
07:42 29.05.2017 |
Северная Корея рано утром в понедельник, 29 мая, на восточном побережье неподалеку от города Вонсан произвела запуск ракеты неустановленного типа. Как сообщают представители южнокорейской армии, она была выпущена в восточном направлении. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин незамедлительно созвал заседание Национального совета по безопасности, который обсудил сложившуюся ситуацию. Как сообщили американские военные, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности. Сообщается, что выпущенная ракета упала в море на территории экономической зоны Японии.
Япония выразила резкое недовольство северокорейским ракетным испытанием. Во время недавней встречи G7 ведущие индустриальные страны мира договорились придать проблеме Северной Кореи наивысший приоритет, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, уже вернувшийся в Токио. "В сотрудничестве с США мы примем целенаправленные меры для сдерживания КНДР", - добавил Абэ.
Предыдущий запуск Пхеньян произвел 21 мая. Тогда была протестирована баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерную боеголовку. После этого глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что "этот тип ракет должен быть как можно скорее запущен в серийное производство". Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на то, что резолюции ООН запрещают стране производить запуски баллистических ракет. КНДР ведет разработки и тесты ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. Трамп обещал также заблокировать попытки КНДР создать оружие, которое позволит Пхеньяну нанести удар по США.
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