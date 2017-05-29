Финансовые новости
- |
- 29.05.17
- |
- 08:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ким Чен Ын приказал наладить массовое производство элементов системы ПВО
07:38 29.05.2017 |
Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Как сообщает Би-Би-си, на стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.
По информации ЦТАК, в задачи испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.
Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Пхеньян утверждает, что новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.
По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын по итогам испытаний похвалил военное руководство. Он приказал производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "она покрывала всю страну, как лес".
Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".
2 апреля 2016 года КНДР протестировала новую зенитную ракету, и нынешние испытания являются попыткой улучшить ее характеристики, утверждает южнокорейское агентство Рёнхап.
С апреля КНДР проводит и тестовые запуски баллистических ракет. 16 апреля был произведен неудачный пуск баллистической ракеты, а затем массовый военный парад, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.
Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".
15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков. "Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному празоружению конкретными действиями", - отмечалось в резолюции Совбеза.
ЦТАК 21 мая сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост курса доллара на межбанке 26 мая остановили интервенции НБУ
|Кто такой Михаил Буроменский, которого правительство избрало аудитором НАБУ
|Суд Англии отложил принятие решения о продлении моратория на выплату Украиной долга России в $3 млрд
|Крупные и средние предприятия Украины получили прибыль против убытка годом ранее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Регистрация фирм в ОАЭ
Владение компанией во фризоне – это, конечно, преимущество, но это ещё и ограничение, так как деятельность организации не может распространяться за пределы фризоны. В любом случае в специальных фирмах, помогающих открыть компанию в ОАЭ, будет дана отдельная консультация.
В РУБРИКЕ
|Госдума РФ решила не проверять премии в "Газпроме" и "Роснефти"
|Эксперты ВЭФ: людям на Западе придется работать до 70 лет
|КНДР провела очередной запуск ракеты
|Ким Чен Ын приказал наладить массовое производство элементов системы ПВО
|Карты обгонят наличные в Великобритании уже в 2018 году
|Зачем президент Польши собрался менять конституцию
Это интересно
|Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа
|Фаблет Xiaomi Mi Max 2 представлен официально: камера от Mi6, экран 6,44” и батарея на 5300 мА·ч
|5 самых дорогих законов в финансовой системе США
|Daimler создаст одно из крупнейших в мире производств батарей для электромобилей
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд