Карты обгонят наличные в Великобритании уже в 2018 году

В Великобритании растущая популярность бесконтактных карт меняет индустрию платежей. Так, по прогнозам, Платежи по картам обгонят наличные платежи уже в 2018 году - на три года раньше запланированного срока.

В 2016 году банковские карты использовались 11,6 миллиарда раз, что на 14% больше, чем в 2015 г., причем чуть более одной пятой из этих транзакций были бесконтактными. Наличные деньги в 2016 году пока оставались наиболее часто используемым способом платежа (15,4 млрд, что на 3,8 млрд превышает число платежей с использованием карт). Четыре из десяти платежей в 2016 году были осуществлены наличными.

Аналитики Payments UK предполагают, что к 2018 году число платежей по картам достигнет 13,4 млрд, из них 4,6 млрд будут бесконтактными. В 2018 году наличные будут использоваться в 13,3 млрд случаев, то есть впервые они утратят свой статус наиболее часто используемого метода платежа.

Главный экономист Payments UK Адриан Бакл (Adrian Buckle) считает: «Популярность бесконтактных технологий, как мы ожидаем, приведет к тому, что карты обгонят наличные деньги в качестве наиболее часто используемого в Великобритании способа платежа уже в конце 2018 года, на три года раньше, чем мы думали. Это существенный сдвиг, но даже перед лицом этих изменений мы считаем, что те, кто заявляет о том, что Великобритания скоро станет безналичным обществом, сильно ошибаются».

Десятилетние прогнозы отраслевых аналитиков показывают, что наличные платежи сократятся на 43% и составят 8,7 млрд (оставаясь при этом на уровне 21% от общего числа платежей), в то время как на платежи по картам придется 18,2 млрд транзакций, что на 57% больше. При этом ожидается, что все платежи по картам станут бесконтактными.

Несмотря на такой прогресс, Великобритания по-прежнему отстает от некоторых европейских соседей. В Нидерландах, например, платежи по дебетовым картам превысили наличные платежи в 2015 году и в настоящее время составляют 55% от всех транзакций в точках продаж.