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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп оставил НАТО без подарка

08:18 26.05.2017 |

Мир

 

Лидерам стран НАТО в Брюсселе все в этот день, 25 мая, обещало хорошую встречу. Превосходная, практически летняя погода, возможность вместе торжественно открыть новое роскошное здание штаб-квартиры Североатлантического альянса, раскинувшееся стеклянным осьминогом через дорогу от старых бетонных построек. Наконец, простой и понятный формат самих переговоров: поскольку короткая встреча не считается саммитом, то отпала необходимость в утомительном поиске компромиссов для общего итогового заявления.

Участники встречи постарались сделать так, чтобы ей остался доволен представитель самого важного государства альянса - президент США Дональд Трамп. Под его пожелания была сверстана и повестка дня. Официально на встрече обсуждались два вопроса - вступление НАТО как организации в коалицию из 69 стран, борющихся с террористами "Исламского государства" (ИГ), и повышение расходов на оборону со стороны стран-членов альянса. Причем то, что оба вопроса будут решены положительно, было известно заранее.

Трамп обманул ожидания

Взамен в НАТО ожидали от американского лидера ответного подарка - выражения солидарности США с альянсом и отказа от заявлений о том, что НАТО "устарела". Но Трамп обманул эти ожидания. Его речь, произнесенная на открытии мемориала жертвам теракта 11 сентября, который вместе с фрагментом Берлинской стены установлен у новой штаб-квартиры НАТО, запомнится участникам встречи надолго.

Возможно, никто из американских президентов публично не выступал так прямо и резко в адрес соратников по НАТО. "Для всеобщего блага члены альянса должны наконец вкладывать справедливую долю в общие оборонные расходы и выполнять свои финансовые обязательства", - указал хозяин Белого дома. За последние 10 лет, по словам Трампа, США вкладывали в оборону больше, чем все остальные страны, вместе взятые. "Если бы все члены НАТО тратили 2 процента от своего ВВП, то только за прошлый год на нашу общую безопасность мы бы собрали более 119 миллиардов долларов".

Из 28 стран НАТО только пять вносят 2 процента или больше от своего валового внутреннего продукта (ВВП). Это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам, продолжал критиковать Трамп. Многие из тех стран, которые особенно нуждаются в обороне, как раз и не платят достаточно, нападал американский президент. Эти страны, по его словам, задолжали за последние годы "огромные суммы". А ведь и двух процентов мало, но это - "абсолютный минимум", сказал американский лидер.

Покритиковав, Трамп попытался снять общее напряжение шуткой: "Я ни разу не спросил, сколько стоит эта новая штаб-квартира. Отказываюсь это делать. Но она прекрасна". Но шутка на миллиард долларов - именно столько стоит новое здание - не скрыла главного. Того, чего от Трампа все так ждали, он не произнес: заверений, что США как важнейший член альянса по-прежнему безусловно уважает пятую статью Устава НАТО о коллективной безопасности. А ведь более подходящей и символичной площадки для подобного заявления придумать было просто невозможно: именно после терактов 11 сентября впервые в 70-летней истории НАТО члены альянса использовали этот пункт устава организации, чтобы поддержать США в их борьбе против террористов.

Реакция Берлина

Не заметить фигуру умолчания со стороны американского президента было невозможно. Застывшие лица многих лидеров стран НАТО, включая Ангелу Меркель (Angela Merkel), красноречиво свидетельствовали об этом.

 

Но Берлин решил не заострять внимание на этой тонкости. В целом, результатами встречи в Брюсселе Германия осталась довольна, как можно было понять по реакции в правительственных кругах ФРГ.

Резкие требования Трампа в Берлине предпочитают парировать ссылкой на официальные решения. Все 28 стран-членов альянса, включая США, договорились повышать расходы на оборону до планки в 2 процента - не больше, но не и не меньше. Считать вклад каждой страны надо не только в денежном выражении, а и в том, что касается предоставления ресурсов. Германия выглядит вполне достойно, считают в Берлине.

НАТО в отношении России: "сдерживание и диалог"

Тема России, как и ожидалось, не была в центре официальных переговоров 25 мая в Брюсселе, но отношения альянса с Москвой интересовали журналистов на заключительной пресс-конференции генсека Йенса Столтенберга, которая прошла уже поздно вечером. Тем более что сам Трамп в Брюсселе призвал сосредоточиться не только на проблеме терроризма и миграции, но и на "угрозе со стороны России для государств на восточных и южных границах НАТО". Лидеры стран альянса, по словам Столтенберга, единодушно поддержали основной принцип в отношениях с восточным соседом: "надежное сдерживание и открытость к диалогу".

Генсек НАТО также рассказал о других договоренностях, достигнутых в Брюсселе. В частности, члены альянса договорились расширить обмен разведданными и вновь увеличить контингент войск в Афганистане.

На вопрос о том, разочарован ли Столтенберг, что Трамп не подтвердил верность принципу коллективной безопасности, генсек НАТО ответил: Соединенные Штаты "верны" принципам НАТО, но и "ясно потребовали" от других членов альянса соблюдать свои финансовые

По материалам: Deutsche Welle
 

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