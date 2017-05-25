Зомби-компании могут обвалить экономику Южной Кореи

Южная Корея оказалась на "экономической пороховой бочке", так как все больше компаний не могут обслуживать свои долги. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг.

Новые данные подчеркивают масштабы проблем, стоящих перед четвертой по величине экономикой Азии. Южная Корея, несмотря на давние обещания проведения реформ, по-прежнему зажата в тисках так называемых зомби-компаний. Согласно официальным данным, представленным Банком Кореи и Службой финансового надзора, в стране было зарегистрировано более 3 278 зомби-компаний в 2015 г. - на 17% больше, чем в 2012 г. Это самые актуальные данные, которые иллюстрируют темпы снижения, наблюдаемые в последнее время в южнокорейской промышленной экономике.

"Правительству следует тщательно контролировать корпоративный долг, чтобы он не превратился в экономическую пороховую бочку", - заявил законодатель Ким Чон Минь, опубликовавший данные в четверг.

Доклад будет малоприятным документом для нового президента Южной Кореи Мун Джеина, который сделал своим главным приоритетом оживление падающей экономики. Рост ВВП в Южной Корее, бывшем "азиатском тигре", замедлился до 2,7% в год. Многие жители Южной Кореи, особенно молодежь, настроены пессимистично.

"За последние два-три года мы наблюдали исключительно медленный рост ВВП, которого недостаточно для увеличения занятости и улучшения потребительского уровня. Это оставляет зомби-компаниям мало пространства для улучшения структуры затрат", - сказал Джун Ван-ву, бывший глава Комиссии по финансовым услугам.

Группа компаний, которая три года подряд не может покрыть расходы на выплату процентов по операционной прибыли (зомби-компании), используют дешевые кредиты, чтобы остаться на плаву - ситуация, которая становится все более опасной в условиях продолжительного экономического спада и усиления конкуренции со стороны Китая.

Согласно докладу Кима в штате зомби-компаний числится около 100 тыс. человек, и объем их продаж превышает 4,5% ВВП Южной Кореи. На их долю приходится лишь 7% от общего числа маржинальных предприятий в Южной Корее и до 45% долга. Одним из ключевых нарушителей является Daewoo Shipbuilding, которая в настоящее время подготовлена к бэйлауту в $2,6 млрд. Согласно данным южнокорейской финансовой службы в течение ближайших двух лет компания, в которой работает более 10 тыс. человек, может столкнуться с нехваткой денежных средств объемом более $4 млрд.

"Новое правительство должно немедленно заняться этой проблемой. Если эти компании останутся такими, какие они есть, их болезнь может распространиться на всю экономику. Хотя многие компании, имеющие долги, вынуждены затянуть пояса, им еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения реструктуризации, особенно в сфере судоходства и судостроения. Они должны были провести жесткую, болезненную реструктуризацию в течение последних нескольких лет, но не сделали этого", - заявил Парк Джу-геун, руководитель исследовательской группы CEO Score.

В 2015 г. финансовые чиновники объявили о планах по уничтожению зомби-компаний и сокращении бремени корпоративной задолженности, которая копилась непрерывно после мирового финансового кризиса 2008 г. Однако ситуация "в целом не улучшилась", отметил Джун, добавив, что правительство, вероятно, опасается потенциальных социальных последствий реструктуризации таких компаний, многие из которых являются малыми и средними предприятиями.

"Есть тенденция к сохранению статуса-кво с надеждой на то, что если начнется рост экономики, эти компании смогут вновь встать на ноги", - сказал он.