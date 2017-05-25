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Министр финансов США настаивает на повышении лимита госдолга без допусловий
13:47 25.05.2017 |
Министр финансов США Стивен Мнучин попросил Конгресс поднять верхний предел госдолга страны до того, как законодатели уйдут на летние каникулы. При этом Минфин и президентская администрация в целом не хотят, чтобы конгрессмены увязывали дополнительные условия с этим шагом, пишет The Wall Street Journal.
"Я призываю вас поднять лимит госдолга, прежде чем вы уйдете на летний отдых", - заявил С.Мнучин, обращаясь к членам постоянного бюджетного комитета Палаты представителей.
Госдолг США, составляющий почти $20 трлн, достиг лимита в середине марта. С тех пор Минфин использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. В ответ на вопрос, что Белый дом будет делать, когда возможности чрезвычайных мер будут исчерпаны, С.Мнучин ответил, что он уверен как в том, что пока Минфин справляется, так и в том, что "потолок" будет поднят Конгрессом.
Ранее в среду директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани выразил опасения, что необходимость повышения лимита госдолга может оказаться более насущной, чем представлялось ранее. "Как я понимаю, налоговая выручка в настоящее время поступает немного медленнее, чем ожидалось", - пояснил он конгрессменам.
Подобное признание для республиканцев представляет значительный отход от прежних позиций: при президентах-демократах Республиканская партия регулярно выступала против увеличения предельно допустимой долговой нагрузки и критиковали подобные решения. И именно республиканцы первыми настаивали на том, что такое повышение должно сопровождаться дополнительными ограничениями.
И сейчас "Кокус свободы" - консервативное крыло Республиканское партии - заявил, что не поддержит повышение лимита госдолга, если не будут приняты меры для ограничения федеральных расходов. Вместе с тем члены фракции считают необходимым провести эти меры через Конгресс до августовских каникулы.
В последние годы правительство США неоднократно оказывалось на грани дефолта из-за затягивания рассмотрения вопроса об увеличении лимита госдолга Конгрессом в связи с противостоянием политических партий.
Летом 2011 года это привело к снижению рейтинга США, в 2013 году - к приостановке работы правительства.
Повышение предела госдолга не дает правительству полномочий на осуществление новых расходов - привлеченные средства используются для погашения существующей задолженности.
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