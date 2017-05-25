Министр финансов США настаивает на повышении лимита госдолга без допусловий

Министр финансов США Стивен Мнучин попросил Конгресс поднять верхний предел госдолга страны до того, как законодатели уйдут на летние каникулы. При этом Минфин и президентская администрация в целом не хотят, чтобы конгрессмены увязывали дополнительные условия с этим шагом, пишет The Wall Street Journal.

"Я призываю вас поднять лимит госдолга, прежде чем вы уйдете на летний отдых", - заявил С.Мнучин, обращаясь к членам постоянного бюджетного комитета Палаты представителей.

Госдолг США, составляющий почти $20 трлн, достиг лимита в середине марта. С тех пор Минфин использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. В ответ на вопрос, что Белый дом будет делать, когда возможности чрезвычайных мер будут исчерпаны, С.Мнучин ответил, что он уверен как в том, что пока Минфин справляется, так и в том, что "потолок" будет поднят Конгрессом.

Ранее в среду директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани выразил опасения, что необходимость повышения лимита госдолга может оказаться более насущной, чем представлялось ранее. "Как я понимаю, налоговая выручка в настоящее время поступает немного медленнее, чем ожидалось", - пояснил он конгрессменам.

Подобное признание для республиканцев представляет значительный отход от прежних позиций: при президентах-демократах Республиканская партия регулярно выступала против увеличения предельно допустимой долговой нагрузки и критиковали подобные решения. И именно республиканцы первыми настаивали на том, что такое повышение должно сопровождаться дополнительными ограничениями.

И сейчас "Кокус свободы" - консервативное крыло Республиканское партии - заявил, что не поддержит повышение лимита госдолга, если не будут приняты меры для ограничения федеральных расходов. Вместе с тем члены фракции считают необходимым провести эти меры через Конгресс до августовских каникулы.

В последние годы правительство США неоднократно оказывалось на грани дефолта из-за затягивания рассмотрения вопроса об увеличении лимита госдолга Конгрессом в связи с противостоянием политических партий.

Летом 2011 года это привело к снижению рейтинга США, в 2013 году - к приостановке работы правительства.

Повышение предела госдолга не дает правительству полномочий на осуществление новых расходов - привлеченные средства используются для погашения существующей задолженности.

