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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

5 самых дорогих законов в финансовой системе США

12:59 25.05.2017 |

Мир, Это интересно

 

Крупнейшие банки Уолл-стрит хотят, чтобы Трамп отказался от правил, которые их давно беспокоят. В основном речь идет о правиле Волкера, законе Додда - Франка от 2010 г.

8 мая, на встрече за закрытыми дверями в Вашингтоне, министр финансов Стивен Мнучин предложил пяти регулирующим органам пересмотреть запреты и разрешения, которые имеют место по правилу Волкера, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Этот шаг даст банкам возможность торговать без проблем. Но они также хотят, чтобы стресс-тесты, регулируемые законом Додда - Франка, стали проще и реже. Трамп же подтвердил, что намерен покончить с этим законом в нынешнем году.

И хотя для самих банков такое решение будет строго позитивным, для финансового сектора и всей американской экономики смягчение правил увеличивает риски. Правительство уже вынуждено было спасать банки, которые оказались слишком большими, чтобы обанкротиться, и, возможно, придется делать это еще раз.

Представители финансовой индустрии США понимают, что нелегко будет провести отказ от закона Додда - Франка через Конгресс США.

Но они уверены, что помогут решить все вопросы такие люди, как Мнучин, его консультанты Джастин Музинич и Крейг Филлипс, председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон, исполняющий обязанности контролера денежного обращения Кейт Норейка и Рэнди Куорлз, которого Трамп выбрал в качестве главного банковского регулятора в Федрезерве.

Удастся ли банкам добиться отмены неугодных им законов, покажет время, однако стоит отметить, что финансовое законодательство за последние годы стало все более дорогостоящим, так как после терактов 9 сентября США стали гораздо более тщательно регулировать финансовую систему.

При этом президент Трамп намерен существенно облегчить законодательное давление на финансовую систему.

Ниже представляем 5 самых дорогих законов в финансовой сфере США за последние 20 лет. Причем в понятие "дорогие" входит не только сумма денег, которые необходима для введения и соблюдения этого закона, но и временные затраты персонала, работающего в финансовой сфере.

Октябрь 2001: "Патриотический акт", контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США

 

Акт о контроле за отмыванием денег и финансированием терроризма стал частью "Патриотического акта", который был принят в октябре 2001 г. после террористических атак 9 сентября.

США потребовали помощи от финансовых организаций в действиях, направленных на остановку денежных потоков террористов.

Патриотический акт дал правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. Закон, в частности, расширил права ФБР по подслушиванию и электронной слежке, что многими было расценено как нарушение четвертой поправки к конституции.

Хотя и финансирование терроризма рассматривается как одна из форм отмывания денег, на самом деле здесь работают другие схемы.

Деньги часто начинают свой путь как "чистые", например как "добровольные пожертвования", чтобы потом попасть к террористам.

Кроме этого, цена вопроса выше: от того, как быстро удастся перекрыть канал поступления средств террористам, зависят жизни людей.

По всему миру правительства пытаются бороться с финансированием террористов, требуя от финансовых организаций раскрытия схем работы и выявления подозрительной деятельности.

"Патриотический акт США" зачислил брокеров, дилеров и компании по оказанию финансовых услуг в список организаций, обязанных фиксировать любую подозрительную активность (SARs).

Согласно исследованию, которое было проведено в 2016 г. организацией Heritage Foundation, этот закон стоил экономике США от $4,8 млрд до $8 млрд в год.

Июль 2002: закон Сарбейнза - Оксли (SOX)

 

30 июля 2002 г. резидент Буш подписал закон Сарбейнза - Оксли, который представляет собой одно из самых значительных событий по изменению федерального законодательства США по ценным бумагам за последние 60 лет.

Закон значительно ужесточает требования к финансовой отчетности и к процессу ее подготовки - результат многочисленных корпоративных скандалов, связанных с недобросовестными менеджерами крупных корпораций.

Закон применяется для всех эмитентов - для всех компаний, ценные бумаги которых зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США, - вне зависимости от места регистрации и деятельности компании.

То есть, вне зависимости от того, торгуются ли ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ, или на любой другой американской бирже, зарегистрированы ли в качестве долговых обязательств в США (с листингом или без него), принадлежат ли компании, проходящей регистрацию для выпуска ценных бумаг в США.

Март 2010: FATCA

 

Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act), более известный по аббревиатуре FATCA, был принят США в 2010 г., и направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

Принятие FATCA имело большие внешнеэкономические последствия, поскольку он обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков.

В противном случае финансовые организации ожидали санкции в виде 30%-х штрафов на движение средств с их корсчетов в банках США и даже закрытие таких счетов.

После принятие закона Госдепартамент США начал переговоры о заключении межгосударственных соглашений, регулирующих трансграничное предоставление отчетности.

Были заключены соглашения по одной из двух моделей - 1 и 2: по 1-й модели финансовые организации сдают отчетность налоговым органам своих стран, а те отправляют ее в Службу внутренних доходов США; по 2-й модели организации сдают отчетность непосредственно в американское ведомство.

Июль 2010: закон Додда-Франка

 

Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда - Франка - законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы.

Считается наиболее масштабным изменением в финансовом регулировании США со времен Великой депрессии.

Закон существенно изменил деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регулирования - Совет по надзору за финансовой стабильностью .

Правило, названное в честь бывшего председателя ФРС США Пола Волкера, содержащееся в законе Додда - Франка, отделяет инвестиционно-банковские услуги, частный капитал и собственные хедж-фонды финансовых учреждений от потребительского кредитования.

В частности, правило Волкера запрещает банкам, которые используют гарантии правительства, инвестировать средства вкладчиков в хедж-фонды и фонды прямых инвестиций в объеме, превышающем 3% от их капитала первого уровня, а равно владеть более чем 3% капитала таких фондов.

Многие исследователи отмечают, что на практике довольно сложно разграничивать запрещенные и разрешенные операции. Это правило также вызвало крайне неоднозначную международную реакцию.

Апрель 2016: "Фидуциарное правило"

 

"Фидуциарное правило" устанавливает повышенные требования к финансовым консультантам, работающим с пенсионными накоплениями граждан или дающим советы в этой области.

Это правило было введено администрацией Обамы для снижения вероятности конфликта интересов у консультантов.

"Фидуциарное правило" было введено на основе опыта финансового кризиса 2008 г.

Тогда многие инвестиционные консультанты предлагали своим клиентам купить низкокачественные ценные бумаги, от которых сами избавлялись.

Финансовые корпорации давно добивались отмены этой нормы и даже подавали судебные иски.
По материалам: Вести Экономика
 

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