В Дубае появятся два новых искусственных острова

Многомиллиардный проект в эмирате будет включать в себя два новых искусственных острова с роскошными виллами, частной мариной для яхт, аквапарком и местами для отдыха, включая первый Cirque Du Soleil на Ближнем Востоке.

Острова под названием Марса Аль Араб будут построены по обе стороны знаменитого Бурдж-эль-Араб, занимающего почти 372 000 кв.м и включающего 140 вилл. Дата завершения строительства намечена на 2020 год, к открытию Экспо 2020, сообщает PropertyWire.

Некоторые эксперты удивились планам девелоперов Dubai Holding, поскольку в Эмиратах уже есть несколько искусственных островов, часть из которых еще не завершена. Самый известный искусственный остров - Пальма Джумейра в форме пальмы, где есть гостиницы, виллы и квартиры.

Комплекс рукотворных островов «Мир», который был описан при запуске как воссоздание карты земного шара с 300 участками суши в форме основных континентов, еще не закончен. 10 лет назад, в период глобального экономического спада, развитие затормозилось. Большинство островов в «Мире» все еще находятся в разработке. Но строительство понемногу возобновляется. Группа Kleindienst объявила, что уже назначила главных подрядчиков для возведения шести островов, которые составляют проект «Сердце Европы».

На острове Palm Deira девелопер из Дубая Nakheel планирует построить 16 жилых башен с 2994 таунхаусами и апартаментами, расположенными в четырех блоках. Каждый будет иметь собственный бассейн, а также торговые, ресторанные и развлекательные центры. Дата завершения - 2020 год.

Председатель Dubai Holding Абдулла Эль Хаббай считает, что сейчас - самое подходящее время для создания новых проектов, помогающих развивать туристический рынок, а также привлекать инвесторов. Ведь жилье в Дубае продолжает дешеветь.

В рамках проекта роскошные виллы будут находиться под управлением Jumeirah Group. Планируется возвести 300 жилых апартаментов на первой линии моря, а также добавить 2,2 километра пляжной полосы в популярном районе Jumeirah.