Руководители ФРС подтвердили планы скорого подъема ставки, обсудили сокращение баланса - протокол

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе майского заседания подтвердили намерение поднять ставку по федеральным кредитным средствам (federal fund rate) в скором времени, а также продолжили обсуждение плана сокращения объема активов на балансе.

"Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 2-3 мая.

Как сообщалось, FOMC принял решение сохранить базовую процентную ставку неизменной - на уровне 0,75-1% - по итогам майского заседания.

"Данные о потребительских расходах и инфляции, полученные после предыдущего заседания ФРС, оказались хуже ожиданий членов FOMC, тем не менее, руководители американского ЦБ посчитали, что в целом прогноз для экономики США, а также инфляции практически не изменился, и постепенное ужесточение кредитно-денежной политики остается целесообразным", - отмечается в протоколе.

Члены FOMC в целом согласились, что текущий курс монетарной политики остается стимулирующим, поддерживая дополнительное улучшение условий на рынке труда и устойчивый возврат к целевому уровню инфляции в 2%.

В ходе майского заседания руководители ФРС затронули вопрос о сокращении объема активов на балансе Центробанка, составляющего в настоящее время порядка $4,5 трлн, в частности, за счет изменения политики реинвестирования поступлений от облигаций.

Подход, обсуждавшийся представителями FOMC, предусматривает постепенное и предсказуемое сокращение баланса, отмечается в протоколе.

Этот подход предполагает, что ФРС начнет устанавливать лимит на объем ежемесячно погашаемых ценных бумаг, поступления от которых не будут реинвестироваться. И лишь объем поступлений от облигаций свыше установленного лимита будет подлежать реинвестированию, говорится в протоколе.

"Повышение лимитов приведет к снижению объемов реинвестирования, и объемы ежемесячного сокращения Федрезервом объема активов на балансе увеличатся", - отмечают в ФРС.

Изначально предполагается установить низкий лимит и повышать его каждые три месяца. В дальнейшем лимит будет сохраняться на одном уровне, пока размер баланса не достигнет нормального уровня, говорится в протоколе.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 13-14 июня. Согласно данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки американским ЦБ на июньском заседании оценивается рынком в 83%.

