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В Сенате США заявили о необходимости борьбы против проекта "Северный поток — 2"
09:20 25.05.2017 |
США должны бороться против «Северного потока - 2», заявила сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин. Об этом сообщает MarketWatch.
«Россия следует практике обращения природного газа в оружие», - сказала Шахин, являющаяся членом комитета по международным отношениям Сената.
Этот трубопровод «даст России еще больше возможностей для оказания влияния на Европу и запугивания ее - особенно это касается Украины», - подчеркнула она. По ее словам, США должны поддерживать энергетическую безопасность ЕС.
Администрация Барака Обамы считала энергетическую безопасность ЕС одним из приоритетов политики США, отметила Шахин. «Администрация Трампа, как я думаю, будет достаточно благоразумной, чтобы продолжать эту важную политику», - сказала сенатор.
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