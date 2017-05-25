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Президент Бразилии задействовал войска для разгона протестующих
07:49 25.05.2017 |
Президент Бразилии Мишел Темер распорядился задействовать войска для разгона митингующих в столице страны, после того как десятки тысяч человек вышли на улицы Бразилиа с протестами против экономических реформ главы государства и требованиями его отставки на фоне обвинений в коррупции.
Как сообщил министр обороны Раул Жунгманн, "федеральные войска уже заняли" здание министерства иностранных дел, куда ранее попытались проникнуть протестующие. Подкрепление стягивается, чтобы не допустить захвата других правительственных ведомств, добавил он. Всего планируется задействовать около 1,500 военных, заявили в Минобороны Бразилии.
По данным агентства AP, военнослужащие применили слезоточивый газ и перечный спрей для сдерживания толпы. Митингующие, в свою очередь, предприняли попытки поджога нескольких объектов и использовали кабинки переносных туалетов для возведения баррикад.
Марш к президентскому дворцу
Беспорядки начались после того, как участники акции протеста, общее число которых полиция оценила в 35 тысяч человек, двинулись маршем в сторону Дворца Алворада - официальной резиденции президента Бразилии и Национального конгресса - двухпалатного парламента страны. На площади рядом с ними располагаются и другие правительственные здания. Сессия в Палате депутатов была временно прервана после того, как левые депутаты заняли трибуну спикера, размахивая плакатами с надписями "Темер - вон!"
Митингующие также подожгли министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения. Кроме того, они выбили окна и высадили двери министерства культуры и министерства планирования и бюджета.
Причины недовольства
Возмущение жителей Бразилии вызвали планы властей провести пенсионную реформу и внести изменения в трудовое законодательство. Преобразования, призванные вывести из кризиса экономику страны, в частности, предполагали увеличение продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов.
Кроме того, население страны требует отставки президента Мишеля Темера. Он подозревается в попытке подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунью, отбывающего тюремный срок за участие в коррупционных схемах. Предполагается, что взятка президента должна была обеспечить молчание экс-спикера относительно махинаций вокруг государственной нефтяной компании Petrobras.
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