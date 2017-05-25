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Глава Минюста США скрыл информацию о своих встречах с Кисляком
07:44 25.05.2017 |
Министр юстиции и генеральный прокурор США не сообщил о своих встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, когда заполнял документы для получения допуска к засекреченной информации. Об этом телекомпания CNN сообщила в четверг, 25 мая, со ссылкой на американский Минюст.
Сешнс виделся с Кисляком минимум два раза в 2016 году, однако не упомянул об этом, когда заполнял заявки, где требовалось указать "все контакты", которые за последние семь лет были у него или у членов его семьи с представителями "иностранного правительства", рассказали источники телекомпании в американском ведомстве.
Между тем представитель Минюста США Йен Прайор заявил, что при заполнении формы SF-86 сотрудники генеральной прокуратуры консультировались с лицами, разбирающимися в процедуре, и с представителем Федерального бюро расследований (ФБР), который проводил проверку данных. При этом ведомству Сешнса были даны указания не сообщать о представителях иностранных государств, с которыми он встречался в рамках своей деятельности в качестве младшего сенатора от штата Алабама.
Флинну отправили несколько повесток
В ходе расследования возможных связей команды президента Дональда Трампа с Россией в США усиливается давление и на бывшего помощника Трампа. Комитет Сената США по разведке, в частности, направил экс-советнику Трампа Майклу Флинну несколько повесток для дачи показаний в рамках расследования возможного вмешательства Москвы в ход президентских выборов, передает AP.
ФБР отказалось выполнить запрос законодателей
В то же время ФБР отказалось предоставить комитету по делам разведки Палаты представителей доступ ко всем служебным документам экс-директора этого разведоргана Джеймса Коми, в которых речь шла о его контактах с Белым домом и министерством юстиции по делу о российском вмешательстве. В качестве крайнего срока выполнения этого запроса законодатели ранее называли 24 мая.
Ранее министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования вмешательства России в американские выборы. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Трамп отреагировал на это серией возмущенных твитов, в которых назвал происходящее "единственной в своем роде крупнейшей охотой на ведьм в отношении политика в американской истории". Команда президента США Дональда Трампа связывалась с представителями России 18 раз по телефону или электронной почте в период с апреля по ноябрь 2016 года во время президентской гонки в Соединенных Штатах, сообщило агентство Reuters 18 мая.
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