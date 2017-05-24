Названы страны с лучшей системой здравоохранения

Новый рейтинг оценивает качество и доступность систем здравоохранения 195 стран за период с 1990 по 2015 годы.



Авторы исследования, опубликованного на прошлой неделе в британском медицинском журнале The Lancet, сравнили качество национальных систем, учитывая уровень смертности от болезней, с которыми современная медицина в целом научилась справляться. В числе недугов, эффективность лечения которых принимали во внимание составители рейтинга – туберкулез, инфекции дыхательных путей, разные виды рака, аппендицит, болезни сердца, хроническая болезнь почек, диабет, эпилепсия, столбняк и некоторые другие.

Составители рейтинга опирались на стандартизированные причины смертности и факторы рисков, определяемые в исследовании Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD), на которое, в частности, ссылается Всемирная организация здравоохранения в своем последнем информационном бюллетене на тему рака. В соответствии с использованной методикой, первое место в списке стран с лучшими системами здравоохранения заняла Андорра, набравшая 95 баллов. На один балл меньше и, соответственно, второе место завоевала Исландия. Швейцария расположилась на третьей строчке, набрав в сумме 92 балла.

Оценка национальных систем здравоохранения по состоянию на 1990 год (© The Lancet)

В десятку лучших вошли также Швеция, Норвегия, Австралия, Финляндия, Испания, Нидерланды (все – по 90 баллов), Люксембург, Япония и Италия (все – по 89 баллов). Франция оказалась на 13 месте, набрав 88 баллов, Германия и Израиль – на 20-м с 86 баллами и США – на 34 месте с 81 баллом. Худший результат – 29 баллов – показала Центральноафриканская республика.

Наблюдения авторов этого исследования свидетельствуют, что за последнюю четверть века все страны и территории, охваченные их вниманием, улучшили свои показатели. В то же время разрыв между самым высоким и самым низким результатом увеличился. Положение в здравоохранении за 25 лет заметно улучшилось в 167 странах, а особенно на общем фоне заметен прогресс Южной Кореи, Турции, Перу, Китая и Мальдив. При этом определенные болезни, такие как рак, пока не полностью подвластны медицине и в странах с высоким уровнем дохода, другие – такие как хроническая болезнь почек, диабет, инфекции нижних дыхательных путей – более характерны для стран со средним уровнем дохода. Наконец, корь и столбняк пока остаются серьезной проблемой в государствах с низким уровнем дохода. Если окинуть взглядом всю таблицу, то видно, что с дифтерией сегодня успешно борются практически везде: почти все страны набрали в этой категории больше 90 баллов.

Представители постсоветского пространства.

В панели А (страны с высоким уровнем дохода) лучший результат оказался у Эстонии, которая, наравне с США, занимает 34 место, получив 81 балл. Латвия набрала 78 баллов и Литва – 77.

Беларусь получила 74 балла; за ней следует Украина с 73 баллами. Примечательно, что обе страны имеют одни из худших результатов (27 баллов) в своей «весовой категории» по борьбе с ишемической болезнью сердца. Хуже обстоят дела с этим недугом только в Туркменистане (23 балла), итоговый результат которого составил 58 баллов. Впрочем, невысокие оценки по этому критерию характерны почти для всех стран постсоветского пространства.

Оценка национальных систем здравоохранения по состоянию на 2015 год (© The Lancet)

Россия получила 72 балла; Армения – 68. На итоговый результат второй, судя по всему, оказала заметное влияние низкая оценка, полученная за эффективность борьбы с лейкемией (20 баллов). Однако худший результат у Азербайджана, набравшего в этой категории всего 11 баллов, и в итоге получившего 64 балла. За ним следуют Грузия с 62 баллами и Казахстан с 61 баллом.

В панели В (страны со средним уровнем дохода) из представителей постсоветского пространства фигурируют Молдова, набравшая 73 балла, Узбекистан с 62 баллами и Киргизия с 60 баллами. Последние две страны получили довольно низкие оценки в категории борьбы с осложнениями, затрагивающими новорожденных. Эта же проблема характерна и для Азербайджана, Грузии и Туркменистана.

Наконец, в панели С (страны с низким уровнем дохода) фигурирует Таджикистан, набравший 59 баллов. В числе его относительно «слабых мест» – борьба с заболеваниями нижних дыхательных путей, осложнениями, затрагивающими новорожденных, и ишемической болезнью сердца. Впрочем, ни в одной категории страна не получила меньше 30 баллов.