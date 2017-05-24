Moody's понизило кредитный рейтинг Китая с Aa3 до A1, прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая в национальной валюте и иностранной валюте с Аа3 до A1 и изменило прогноз по нему с негативного на стабильный, говорится в сообщении на сайте агентства.

Сообщается, что это решение отражает ожидание Moody's того, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.

"Стабильный прогноз отражает нашу оценку того, что на уровне рейтинга А1 риски сбалансированы", - говорится в сообщении агентства.