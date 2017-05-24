Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.

Как сообщает Би-Би-си, в качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство.

Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком - например, более 400 австрийских военнослужащих размещены в Косове.

Решение турецких властей наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

Австрия осудила это решение, назвав его безответственным.

"Безответственное поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что Турция еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза", - говорится в заявлении министра обороны Австрии Ганса Питера Доскозила, присланном в Би-би-си.