ЕЦБ может потерять контроль над клирингом после Brexit

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может потерять контроль над клирингом сделок, номинированных в евро, после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), заявил глава регулятора Марио Драги, пишет агентство Рейтер.

"В условиях пост-Brexit инфраструктура финансового рынка Великобритании будет рассматриваться как инфраструктура третьей страны, в отличие от организаций Евросоюза", - заявил Драги.

"Это может привести к снижению уровня надзора и контроля над центральными контрагентами Великобритании со стороны властей ЕС, в том числе ЕЦБ - центрального банка, выпускающего евро", - добавил глава ЕЦБ.

ЕЦБ хочет, чтобы контроль клиринга сделок, номинированных в евро, осуществлялся Евросистемой, ЕЦБ и 19 центральными банками еврозоны, пишет агентство со ссылкой на источники.

Европейская комиссия заявила, что планирует представить в июне законопроект, который в случае необходимости мог бы включать расширенные требования ЕС по надзору за клиринговой деятельностью.