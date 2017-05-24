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ЕЦБ может потерять контроль над клирингом после Brexit
20:52 23.05.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может потерять контроль над клирингом сделок, номинированных в евро, после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), заявил глава регулятора Марио Драги, пишет агентство Рейтер.
"В условиях пост-Brexit инфраструктура финансового рынка Великобритании будет рассматриваться как инфраструктура третьей страны, в отличие от организаций Евросоюза", - заявил Драги.
"Это может привести к снижению уровня надзора и контроля над центральными контрагентами Великобритании со стороны властей ЕС, в том числе ЕЦБ - центрального банка, выпускающего евро", - добавил глава ЕЦБ.
ЕЦБ хочет, чтобы контроль клиринга сделок, номинированных в евро, осуществлялся Евросистемой, ЕЦБ и 19 центральными банками еврозоны, пишет агентство со ссылкой на источники.
Европейская комиссия заявила, что планирует представить в июне законопроект, который в случае необходимости мог бы включать расширенные требования ЕС по надзору за клиринговой деятельностью.
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