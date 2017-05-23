Общая стоимость всей недвижимости мира достигла $228 трлн

Совокупная стоимость всей недвижимости мира в настоящее время составляет $228 трлн, говорится в сообщении компании Savills.

В нем отмечается, что в начале 2016 года этот показатель составлял $217 трлн.

"Увеличение стоимости объектов привело к тому, что совокупный показатель вырос до $228 трлн в фиксированных ценах (+5% в реальном выражении)", - сказала директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс.

Согласно отчету, три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($168,5 трлн). В материалах отмечается, что на протяжении последнего года совокупная стоимость коммерческой недвижимости росла быстрее (+7%), чем цена жилья (+5%). По словам экспертов, стоимость этого актива увеличивалась значительно быстрее, чем цена всех мировых облигаций, но медленнее, чем стоимость акций, которая в период с конца 2015 года по конец 2016 года выросла на 9%.

Как отмечают аналитики, мировая недвижимость - более дорогостоящий актив, чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги, совокупная стоимость которых составляет $170 трлн.

