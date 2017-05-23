Финансовые новости
- |
- 23.05.17
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Проект бюджета Трампа предполагает сокращение госрасходов на $3,6 трлн за 10 лет
09:06 23.05.2017 |
Первый проект бюджета Дональда Трампа предполагает сокращение государственных расходов на $3,6 трлн за 10 лет, сообщает Reuters.
Проект бюджета США на 2018 финансовый год предполагает, в том числе, сокращение выделения средств на борьбу с бедностью - за 10 лет это составит $274 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на оставшегося неназванным помощника конгрессмена-республиканца и попавшие к Bloomberg News материалы по бюджету из Белого дома. Формальный запрос о бюджете на новый финансовый год будет направлен в Конгресс во вторник, 23 мая.
В первом бюджете Дональда Трампа предусматривается и сокращение трат на программу медстрахования для малообеспеченных Medicaid на $800 млрд. Затраты по программе продовольственных карточек для малообеспеченных (Supplemental Nutrition Assistance Program) предполагается уменьшить на 25%, или на $193 млрд за десятилетие. Этого предполагается добиться путем ограничения круга тех, кто имеет право на такие карточки. Программу защиты для нуждающихся семей (Temporary Assistance for Needy Families) предполагается урезать на $21 млрд, программы налоговых льгот (Earned Income Tax Credit и Child Tax Credit) - на $40 млрд.
Кроме того, предполагается сократить расходы на поддержку фермеров - на $38 млрд, на почтовую службу - на $46 млрд.
С другой стороны, предлагается выделить $200 млрд, чтобы стимулировать инвестиции штатов и местных властей в инфраструктурные программы, $25 млрд - для обеспечения родителям шестинедельного оплачиваемого отпуска после рождения или усыновления ребенка. $1,6 млрд в следующем году предполагается потратить на строительство стены на границе с Мексикой.
Согласно проекту Трампа, благодаря экономическому росту - который ожидается на уровне 3% в год - будет достигнута экономия в размере $2,1 трлн.
Представляемые президентами проекты бюджета зачастую игнорируются Конгрессом - ожидается, что и на этот раз конгрессмены отклонят по крайней мере часть политически неоднозначных предложений Трампа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв. 19 погибших, полиция подозревает теракт
|В США впервые приняли резолюцию, в которой признали Голодомор 1932-33 геноцидом украинцев
|22 мая НБУ вышел на межбанк с покупкой валюты в форме запроса наилучшего курса
|Две из пяти. Парламент не поможет Гройсману провести все свои реформы до каникул
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Проект бюджета Трампа предполагает сокращение госрасходов на $3,6 трлн за 10 лет
|В ЮАР обнаружили 12 тыс. умерших людей в руководстве компаний, работающих с госзакупками
|Еврогруппа не договорилась о новом транше для Греции
|Трамп обсудил с Нетаньяху иранскую угрозу
|Флинн отказался предоставить Сенату США данные о вмешательстве РФ в выборы
|На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв. 19 погибших, полиция подозревает теракт
Это интересно
|SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей
|Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq
|Как стать богатым? 7 советов от миллионеров
|Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
|Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона
|Google во второй раз представила ОС Android O
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов