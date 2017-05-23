Проект бюджета Трампа предполагает сокращение госрасходов на $3,6 трлн за 10 лет

Первый проект бюджета Дональда Трампа предполагает сокращение государственных расходов на $3,6 трлн за 10 лет, сообщает Reuters.

Проект бюджета США на 2018 финансовый год предполагает, в том числе, сокращение выделения средств на борьбу с бедностью - за 10 лет это составит $274 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на оставшегося неназванным помощника конгрессмена-республиканца и попавшие к Bloomberg News материалы по бюджету из Белого дома. Формальный запрос о бюджете на новый финансовый год будет направлен в Конгресс во вторник, 23 мая.

В первом бюджете Дональда Трампа предусматривается и сокращение трат на программу медстрахования для малообеспеченных Medicaid на $800 млрд. Затраты по программе продовольственных карточек для малообеспеченных (Supplemental Nutrition Assistance Program) предполагается уменьшить на 25%, или на $193 млрд за десятилетие. Этого предполагается добиться путем ограничения круга тех, кто имеет право на такие карточки. Программу защиты для нуждающихся семей (Temporary Assistance for Needy Families) предполагается урезать на $21 млрд, программы налоговых льгот (Earned Income Tax Credit и Child Tax Credit) - на $40 млрд.

Кроме того, предполагается сократить расходы на поддержку фермеров - на $38 млрд, на почтовую службу - на $46 млрд.

С другой стороны, предлагается выделить $200 млрд, чтобы стимулировать инвестиции штатов и местных властей в инфраструктурные программы, $25 млрд - для обеспечения родителям шестинедельного оплачиваемого отпуска после рождения или усыновления ребенка. $1,6 млрд в следующем году предполагается потратить на строительство стены на границе с Мексикой.

Согласно проекту Трампа, благодаря экономическому росту - который ожидается на уровне 3% в год - будет достигнута экономия в размере $2,1 трлн.

Представляемые президентами проекты бюджета зачастую игнорируются Конгрессом - ожидается, что и на этот раз конгрессмены отклонят по крайней мере часть политически неоднозначных предложений Трампа.