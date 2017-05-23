В ЮАР обнаружили 12 тыс. умерших людей в руководстве компаний, работающих с госзакупками

Национальное Казначейство ЮАР обнаружило более 12 тыс. умерших людей в реестре компаний, работающих с госзакупками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующие сведения Минфин ЮАР получил в рамках программы по очистке информационной системы, проведенной министерством. По словам руководителя рабочей группы Шалка Хьюмана, соответствующая операция была проведена с целью сократить расходы госбюджета. Министерство также выявило порядка 14 тыс. государственных служащих, которые одновременно являлись владельцами и директорами работающих с госзакупками компаний, что запрещено законами ЮАР.

«Мы сообщим обо всех этих людях, даже если нам придется притащить все 14 тыс. человек в суд за волосы и оставить там пристегнутыми», - заявил Шалк.

Компании чиновников, как и компании, зарегистрированные на умерших, широко используются в ЮАР для создания конкурентности тех или иных торгов и тендеров и позволяют формально занижать цены при их фактическом завышении. «Похоже, что есть конкуренция, но на деле - это все те же ребята», - утверждает предшественник Шалка Кеннет Браун.

По данным Брауна, мошенничество и воровство на госзакупках в ЮАР приводит к расхищению более чем 40% бюджета государства. Борьба с коррупцией и сокращение расходов на данном этапе необходимо ЮАР для повышения своего кредитного рейтинга с «мусорного» до «инвестиционного», утверждает Bloomberg.