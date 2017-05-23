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Флинн отказался предоставить Сенату США данные о вмешательстве РФ в выборы
07:53 23.05.2017 |
Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн не намерен отвечать на письменное требование сенаторов предоставить им данные о возможном вмешательстве России в выборы главы Белого дома 2016 года. Как сообщили в понедельник, 22 мая, независимо друг от друга агентство AP, газета The Wall Street Journal и телеканал Fox News, отставной генерал Флинн воспользуется конституционным правом не давать показания против себя.
В письме Флинна, адресованном Комитету Сената по разведке, в котором он отказывается передать данные, говорится об "эскалации общественного безумия". В конце апреля комитет уже запрашивал у Флинна аналогичные документы. После того как он в первый раз отказался предоставлять их, сенаторы воспользовались полномочиями направить запрос в форме официальной повестки, чтобы заставить передать им требуемые документы.
Сенатский комитет проводит одно из центральных расследований Конгресса США, проверяя сведения о вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию. Он также изучает, были ли контакты между российскими властями и представителями избирательного штаба Трампа, и если были, то в какой форме.
Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком. В апреле была обнародована новая налоговая декларация Флинна, согласно которой подтверждается получение им гонораров от российских компаний либо от связанных с российским бизнесом американских фирм.
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