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Американцы считают, что стали жить лучше - опрос ФРС
14:41 22.05.2017 |
Американцы отмечают возросшее благосостояние, но при этом финансовое благополучие тех, кто не имеет высшего образование, ухудшилось впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС).
Около 70% опрошенных в октябре 2016 года ответили, что живут "комфортно" или "нормально", говорится в сообщении ФРС. Аналогичный показатель в 2015 году составлял 69%, а в 2013 году - 62%.
Однако среди респондентов, имеющих образование не выше среднего, доля людей, оценивших свое финансовое благополучие как "комфортно" или "нормально", снизилась на 1 процентный пункт - до 60%.
Среди тех, кто имеет как минимум степень бакалавра, оценка собственного благополучия была выше: показатель за год вырос с 80% до 82%.
Также уровень финансового благополучия в США разнится в зависимости от этнической группы. Среди респондентов, получивших только среднее образование, 20,5% белых граждан нелатиноамериканского происхождения ответили, что за прошедший год их положение ухудшилось. Среди латино- и афроамериканцев о финансовых проблемах сообщили 20,2% и 18,6% соответственно.
Исследование выявило, что 44% респондентов не смогут покрыть незапланированные расходы в $400 (например, ремонт машины или медицинское обслуживание) или же будут вынуждены залезть в долги или продать что-то из имущества. Среди лиц с высшим образованием 79% опрошенных в состоянии заплатить $400, не сокращая при этом других необходимых расходов. Среди респондентов со средним образованием таких оказалось всего 52%.
"У многих американских домохозяйств есть финансовые проблемы", - отметила член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.
Тем не менее, доля людей, неспособных покрыть экстренные расходы в $400, уменьшилась на 6 процентных пунктов с 2013 года, что означает, что экономическая ситуация в США постепенно нормализуется.
В 2016 году 25% опрошенных признались, что не обращаются за медицинской помощью из-за высокой стоимости услуг. В 2013 году этот показатель был выше на 7 процентных пунктов. По данным ФРС, около 24 млн американцев сейчас имеют долги за медицинские услуги.
Многие респонденты также пожаловались на нехватку пенсионных накоплений. В 2015 году этот показатель составил 31% опрошенных американцев, а в 2016 году снизился до 28%.
В опросе, проведенном в октябре 2016 года, участвовали 6 тыс. 643 респондента. Исследование проводится ФРС с целью изучения темпов восстановления экономики США после рецессии 2007-2009 годов и выявления угроз финансовой стабильности в потребительском секторе.
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